Mansur Yavaş, Demokrat Parti’nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Demokrat Parti’nin 76. kuruluş yıl dönümü etkinliği yapıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşma yaptığı etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Demokrat Parti'nin 76. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Etkinlikte CHP'li milletvekilleri ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da bulundu.

Yavaş, Gültekin Uysal'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda “Nice yıllara” mesajı verdi.

“İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Etkinlikte konuşma yapan Gültekin Uysal ise, “Demokrat Parti millettir, Demokrat Parti hürriyettir! Bu hizmet kervanı yola çıkalı 76 sene oldu bugün. Hep millet dedik, memleket dedik. Devam edeceğiz; demokrasi için, adalet için, milletimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Kutlu olsun” dedi.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Demokratlar artık salonlara sığmıyor. İktidar yürüyüşümüze emin adımlarla ilerliyoruz. Yeter artık söz milletindir diyerek başladığımız bu yolda; Demokrat Partimizin 76. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Şan ve şerefle, Yüce Türk Milletine hizmetlerle dolu nice demokrat yıllara” diye konuştu.

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