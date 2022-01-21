Mansur Yavaş’tan öğrencilere müjde

Yarıyıl tatiline giren öğrencilere müjdede bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1-2 Şubat tarihleri arasında Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleneceğini duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarıyıl tatiline giren Ankaralı öğrenciler için bir müjde verdi. Yavaş, 1-2 Şubat tarihleri arasında Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleneceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamasında Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

“Sevgili evlatlarım, başarı dolu bir yarıyılı daha geride bırakırken size bir müjdemiz var. Tatili doyasıya yaşamanız için Aile Yaşam Merkezlerimizde ve Çocuk Kulüplerimizde eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenliyoruz. Hepinizi bekliyorum” dedi.

NELER OLACAK?

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek ve eş zamanlı olarak bazı uygulamaların Aile Yaşam Merkezleri’nde de yer alacağı festivalde Hacivat-Karagöz orta oyunu, karate gösterisi, çocuk dans gösterisi, judo gösterisi, Meraklı Minikler grubu gösterisi, jimnastik gösterisi, Ateş Böceği grubu gösterisi, Türkiyem grubu gösterisi gibi etkinlikler olacağı açıklandı.

Atölye çalışmalarının da yapılacağı etkinlikte, tuz seramiği, ebru, origami, ahşap mum dökme, taş boyama, sabun yapımı, kar küresi yapımı, robotik kodlama, kumaş üezrine eva baskı, oyun hamuru yapımı gibi faaliyetler olacağı açıklandı.

Yaratıcı drama, spor çalışmalarının da olacağı etkinlikte ayrıca “Özgürlük” temalı resim çalışması yapılacağı belirtildi.

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