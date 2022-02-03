Markette alarm

Zincir marketler son aylarda hırsızlığın artması üzerine önlem için ürünlere alarm takma yöntemini geliştirdi. Daha önce alkollü içkilerde alışık olduğumuz alarmlar artık, kahvede, tıraş bıçağında, bebek mamasında, bulaşık deterjanında da var.

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Cem YILDIRIM

Piyasanın zamlarla allak bullak olması, alım gücünün düşmesi ve halkın fakirleşmesi, süpermarketlerdeki hırsızlık olaylarını da arttırdı. Zincir marketlerde, alkollü içki, bebek mamaları, çocuk bezi, çamaşır ve bulaşık deterjanları ile ayçiçek ve zeytinyağının ardından, birçok ürüne de güvenlik önlemi olarak alarm ve kilit takıldı. TBMM'ye bir kilometre uzaklıktaki Kızılay AVM ile Ankara'nın lüks semti Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki zincir marketlerde bile, birçok ürün kilit ve alarm altında satılmaya başlandı.

ŞEFFAF KUTU İÇİNDE

Diş macunları, fiyatları 837 liraya kadar çıkan tıraş bıçakları ve 48 liraya satılan 10'luk kalem pillere alarm takıldı. Çikolatalar parası ödenmeden market içinde tüketilmesin diye kilitli şeffaf kutular içine alındı. Aynı yöntem kedi mamalarına da uygulandı. Bazı markalarda kilosu 180 lira olan beyaz peynir paketlerinde de alarm var. Marketlerde alarm takılan son ürünler de 45-70 lira arasında satılan 200 gramlık granül kahveler oldu. Fiyatları 140 liraya kadar çıkan bulaşık deterjanı tabletlerine de alarm konuldu.

RAFLARA UYARI ETİKETİ

Zincir marketlerde bal, kozmetik ürünler uzun zamandır şeffaf kilitli kutularda ya da alarm takılarak satılıyor. Marketlerde hırsızlığı caydırmak için “Mağazamız kamera sistemleri ile izlenip, görüntüler kaydedilmektedir” biçiminde uyarı etiketleri tüm raflara yerleştirildi. Zam furyasından en çok etkilenen ürünler arasında yer alan en ucuzu 120 en pahalısı 400 liraya çıkan bebek bezlerinde alarm hep vardı. Market raflarındaki etiketler sürekli değişirken en çok zam gelen ürünler arasında kağıt havlu ve tuvalet kağıtları bulunuyor. 12'li kağıt havlu 80-85 liraya, 32'li tuvalet kağıdı ise 131 lira oldu. Bu büyük boy ürünlere henüz alarm takılmasa da gündeme gelebileceği öğrenildi.