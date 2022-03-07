Marmaray’da gençlere ‘neden sevişiyorsunuz’ diyerek, tekme tokat saldırdı

Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'neden sevişiyorsunuz' diyerek tekme tokat saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi. Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte, ‘terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü.

YOLCULAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

Tepki gösteren yolcuyla, genç yumruklaştı. Marmaray’da bulunan diğer yolcular ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler, Kartal istasyonunda inerken, saldırgan kişi ise yoluna devam etti.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan olayı bir yolcu, cep telefonuyla kaydederek SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na gönderdi. Görüntülerde, yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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