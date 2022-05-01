Marmaris Bozburun deniz hudut kapısı hizmete girdi

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi’nde iki sene önce kapatılan Bozburun Hudut Kapısı yeniden hizmete girdi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi’nde corona virüsü salgını tedbirleri çerçevesinde iki yıl önce kapatılan Bozburun Hudut Kapısı vatandaşların yoğun isteği üzerine yeniden hizmete girdi.

16 Nisan 2010 tarihinde açılan hizmete giren Bozburun Deniz Hudut Kapısı Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında olan Hudut kapısının tekrar açılması başta Bozburun esnafı olmak üzere yat sahiplerinin de yüzünü güldürdü.

Marmaris'e 47,4 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesindeki hudut kapısı Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adasına olan 9 millik mesafe ile en yakın çıkış kapısı konumunda olması yönünden lüks yatların en çok tercih ettiği konum olarak tercih ediliyor.

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