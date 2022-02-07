‘Marmaris’te felaket devam ediyor’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen büyük orman yangınından sonraki gelişmelerden memnun olmadıklarını belirten Çevre Platformu (MUÇEP) ve Marmaris Kent Konseyi Çevre Temsilciliği tarafından fidan dikim alanında açıklama yapıldı. Açıklamada, “Marmaris’te felaket devam ediyor, sadece alevleri görmüyoruz” denildi.

Mustafa SARIİPEK

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın sorası yürüttüğü çalışmalarla ilgili Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu ile Marmaris MUÇEP üyeleri yaptıkları tespitler, konuya dair öneri ve talebini içeren bir dilekçe hazırladı. Halkı bilgilendirmek amacıyla fidan dikim alanı önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, “Marmaris'te felaket devam ediyor, sadece alevleri görmüyoruz” denildi.

‘ORMAN YANMAZ, İNSAN YOK EDER!’

Cem Selik tarafından okunan açıklamanın ardından, imzalanan dilekçe Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderildi. Açıklama şöyle:

*Marmaris yaşayanları olarak 29 Temmuz 2021'de başlayan yangınla 13 bin 650 hektar orman varlığımızı ve sayısı hesaplanamayacak kadar çok canımızı kaybettik. Derin üzüntü içerisindeyiz.

*Bununla birlikte gelecek kuşaklara borcumuz olduğu bilinciyle yangın sonrası yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yaptığımız çalışma, gözlem ve analizler sonucunda sürecin ağaç tarlaları yaratmak üzerine ilerlediği endişesini duymaktayız.

*Yürütülen çalışmalar doğanın kendini tedavi edip, fauna ve florayı canlandırarak yaşamı inşa etmesini geciktirici hatta ket vurucu etkiye sahiptir. 29 Temmuz'dan 9 Ağustos'a kadar 11 gün boyunca yandık.

*Yetkililer için sürpriz değildi zira meteoroloji orman yangınlarının ana nedeni olan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkacağı, nem oranın ise düşeceği konusunda uyarmıştı. Ancak herkesin bildiği sırla, hatalar dizisi içinde 11 gün boyunca kavrulduk!

‘KÖMÜRLEŞMİŞ BİR AĞAÇ MEZARLIĞIYLA BAŞ BAŞA KALDIK’



Alevlerin dinmesinin ardından kömürleşmiş bir ağaç mezarlığıyla baş başa kalındığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı

*Küllerinden doğan yeşille umuda tutunduk. Bilim insanları imdadımıza koştu, bölgemizde hakim orman türü olan kızıl çamın yangını sevdiğini, bu yolla kendini gençleştirdiğini söyledi. Görmesek de hala toprakta yaşayan, yeniden görünür olmak için zamana ihtiyaç duyan ölmez ormanlarımız olduğunu öğrendik.

*Marmaris'te felaket hala devam ediyor, sadece alevleri görmüyoruz. Orman Genel Müdürlüğü'nün 183 yıl önce ormanlarımızı korumak, yaşatmak amacıyla kurulduğunu hatırlatmak isteriz. Orman Bakanlığı'nca oluşturulan politikalar sonucu yürütülen yangın sonrası çalışmanın ölmez orman varlığını dikkate almadığını üzüntü ve kaygı içerisinde takip etmekteyiz.

*Çalışmalar ekoloji temelli görüşün uzağında yer almaktadır. Kendini var etmek için çırpınan doğanın önüne, insan engeli çıkmaması yeterliydi, yapamadılar! Biz yanan alanlara baktıkça yeşerecek gelecek görüyoruz, Orman Bakanlığı ise paraya dönüştürülecek kereste!

“ÇOK YANLIŞLAR YAPILDI”



Yangın sonrasında ağaçların kökünden sökülmesinin yanlış olduğu da belirtilen açıklama şu şekilde son buldu:

*Kökünden sökülen ağaçlar, toprağa serilmeyen dallar, ağır iş makineleri ile hançerlenen topraktır bizim gerçeğimiz. Korunmasız kalan, ilk yağmurlar denize karışarak kaybettiğimiz topraktır gerçeğimiz.

*Kayıp yalnızca orman değil sele kapılıp gelen toprakla, habitatı alt üst olmuş denizdir aynı zamanda. Orman Bakanlığı'nın yangın sonrası faaliyetlerini, bir işletmeci mantığı ile karlılık-maliyet denklemi üzerinden yürütmesini hem Marmaris yaşayanları hem de doğa hakkını savunmayı ilke edinmiş yurttaşlar olarak kabul etmiyoruz.

*Görüyoruz ki Marmaris'te yangın hala sönmemiştir. Alevlerin yapamadığı eko kıyımı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekonomi temelli yangın sonrası uygulamaları yapmaktadır. Toprağa ağır iş makineleriyle, paletli araçlarla, kepçeyle girmek anne karnında büyüyen çocuğu söküp çıkarmaktır.

*Anayasamız tartışmasız biçimde devletimizi ‘Sosyal devlet' olarak tanımlar ve yasalar doğanın koruma/kullanma dengesini kamu yararına koruma üzerinden inşa eder.

*Bu nedenle Orman İşletme Müdürlüklerinizce yürütülmekte olan yangın sonrası faaliyetlerin durdurulmasını, yeniden düzenlenmesini; uygulanacak politikaların bilim insanları, yerelde halk katılım toplantılarıyla şeffaf ve katılımcı biçimde yürütülmesini acilen talep ediyoruz. Şunun altını çizmek isteriz: Yanan biziz ve bir can daha eksilmeyeceğiz!

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