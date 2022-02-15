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Meclis’te kalp krizi geçiren AKP’li vekil hastaneye kaldırıldı

AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Milletvekili Battal, ameliyata alındı.

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Meclis’te kalp krizi geçiren AKP’li vekil hastaneye kaldırıldı

Bugün TBMM'deki çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AKP Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, Battal'ın eşi Handan Battal'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. (İHA)

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