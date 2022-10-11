Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye katıldı

İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından AKP'ye katıldığını duyurdu. Çelebi Ağustos ayında AKP'ye geçeceği iddiaları üzerine "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" demişti.

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Memleket Partisi'nden ayrılan bağımsız İzmir milletvekili ve eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye katılmasını “Vatana, millete olan vefasını ile sonuna kadar Cumhur İttifakının yanındayım diyen Sayın Mehmet Ali Çelebi'nin üyelik işlemlerini tamamladık. Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında takacaktır. Hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu ve bir fotoğraf paylaştı.

Çelebi konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

“Yüce Türk Milleti,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!

-Vatan ve millet bütünlüğümüzü,

-FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,

-Milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak;

Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk’ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti’de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLİK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım.

Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye’nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir.”

ÜÇÜNCÜ PARTİSİ

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 2021 yılının başından CHP'den istifası etmiş ardından Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi’ne katılmıştı. 2022 yılı Ocak ayında bu partideki Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ailesindeki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Şubat ayında da Memleket Partisi’nden ayrılmıştı.

BAĞIMSIZ KALACAĞIM DEMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ağustos 2022’de Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağını açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Çelebi, şu ifadeleri kullanmıştı:

– “Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri’de neredeysem hâlâ ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır!

– Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Var olsun yüce Türk milleti!”

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