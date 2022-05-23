Mehmetçiği şehit ettiği yerde öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından öldürüldüğü açıklanan 1 milyon liralık Turuncu kategoride aranan terörist Mirza kod adlı Ayhan İnalhan, öldürüldüğü yerde 9 askerimizi şehit etmişti. Teröristin Basyan bölgesinde Mehmetçiğin konuşlandığı üs bölgelere Rus yapımı Konkurs füzesiyle yaptığı saldırıları tepe kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde sürdürülen Pençe Kilit operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. Sözde Basyan alan sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığının 1 milyonluk Turuncu listesinde aranan Mirza kod adlı Ayhan İnalhan'ın sıkıştığı operasyon bölgesinden kaçmaya çalışırken üç korumasıyla öldürüldüğü öğrenildi.

10 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan teröristin Basyan bölgesinde hava destekli operasyonda öldürüldüğü operasyonla ilgili önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Teröristin 2018 yılından beri Basyan bölgesindeki 28 silahlı saldırının bizzat planlamasını yaptığı, talimatını verdiği ve saldırılara tepe kamerası kullanarak bizzat katıldığı ortaya çıktı. Terörist İnalhan'ın bu saldırılarda 9 askerin şehit edilmesinden sorumlu olduğu bildirilirken, öldürülen ve sağ ele geçen teröristlerin üzerlerinde ele geçen dijital dokümanlarda teröristlerin bizzat katıldığı saldırılara ilişkin görüntüler de elde edildi.

RUS YAPIMI KONKURS FÜZESİYLE SALDIRDIĞI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Teröristin Basyan bölgesindeki Leylek tepesinde askeri üs bölgesine saldırı düzenleyip burada bir askeri şehit ettikten sonra silahını gasp ettiği anlara ilişkin görüntülerin de söz konusu dijital dokümanlar arasında tespit edildi.

Teröristin Basyan vadisindeki Kırmızı tepe ile Hüda tepe askeri üs bölgelerindeki zırhlı askeri araçlar ile yol çalışması yapan kepçe ve iş makinelerine de Rus menşeli Konkurs füzesiyle saldırı düzenlediği belirlendi. Söz konusu görüntülere ait fotoğraflara SÖZCÜ ulaştı. İnalhan'ın 17 Nisan'da başlayan Pençe Kilit harekâtında, Basyan'da öldürülen en üst düzey terörist olduğu bildirildi.



ŞIRNAK'TA ÇUKUR VE HENDEK ÇATIŞMALARINA KATILDI

Terörist Ayhan İnalhan'ın 2015'te terör örgütü PKK'nın sözde Özerklik ilanıyla şehirleri işgal ederek başlattığı çukur ve hendek teröründe Şırnak ve Silopi ilçelerinde de güvenlik güçlerine karşı çok sayıda terörist saldırılara katıldığı bildirildi. Terörist hakkında Diyarbakır ve Şırnak Başsavcılıklarınca da daimi arama kararı bulunduğu öğrenildi. Teröristin Irak'taki Gara ve Metina Kamplarında bomba, suikast ve sabotaj eğitimlerinden sorumlu olduğu bildirildi.

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