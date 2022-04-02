Meral Akşener: İzin vermeyeceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener, evini ziyaret ettiği ve hayat pahalılığından yakınan vatandaşın videosunu paylaşarak iktidara seslendi. Akşener, "Vatandaşlarımız kazandığı parayı bugün için ucu ucuna denk getirmeye uğraşırken; iktidarın bitmek bilmeyen zam furyasıyla yarının hesabı da tutmuyor. Zorlaşan hayat şartları karşısında hiç kimsenin kulağının üstüne yatmasına, bu sorunları görmezden gelmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir vatandaşın evini ziyaretinden görüntü paylaştı.

HAYAT PAHALILIĞINDAN YAKINDI

Akşener'in evinde sohbet ettiği vatandaş, hayat pahalılığından şu ifadelerle dert yandı:

“Bugün bir büyük tüp 300 lira. Bugün gazı 10 liraya alıyor araba. Kışın idare ediyordum yaz gelecek. Bir büyük tüp 20 gün gidiyor. Tüp şimdi 300, 325 lira ama 10 gün sonra 350 lira olacak. 20 günde bir 350 lira tüpe vereceğim ben. Markete gidiyorum, 100 liraya aldığım bir yumurta bir de o süzme peynir. Ben yevmiye çalışıyorum. 150 lira yevmiyeye gidiyorum. Gelinlik kızım, evlenecek oğlum var. Nasıl yapacağım bu hayat koşullarında? Buna bir çözüm üretilmesini istiyorum siz sayın büyüklerimizden.”

“HALKA İNİN, BU MESELE PARTİ ÜSTÜ”

Ziyaretten mutlu olduğunu belirten vatandaş, “Böyle halka inin. Benim gibi milyonlarca insan var. Bu parti meselesi değil. Parti üstü” dedi.

AKŞENER: İZİN VERMEYECEĞİM

Vatandaşa, “Bize oy verin diye bir talebim yok. Onu sormaya da gelmedim” diye cevap veren Akşener, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri not düştü:

“Vatandaşlarımız kazandığı parayı bugün için ucu ucuna denk getirmeye uğraşırken; İktidarın bitmek bilmeyen zam furyasıyla yarının hesabı da tutmuyor. Zorlaşan hayat şartları karşısında hiç kimsenin kulağının üstüne yatmasına, bu sorunları görmezden gelmesine izin vermeyeceğim.”

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