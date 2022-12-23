Meral Akşener’den Erdoğan’a ‘küfe’ yanıtı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret teklifleri ile ilgili olarak yaptığı "Bizim sırtımızda 85 milyonun taşındığı bir küfe var" açıklamasına yanıt verdi: Küfe vatandaşın sırtında, Sayın Erdoğan beceremiyorsa gitsin!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında önemli açıklamalarda bulundu…

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*Asgari ücreti Sayın Erdoğan 8 bin 500 olarak açıklamıştı. Biz bütün hesapları yapıp 9 bin 600 olarak açıklamıştık.

*Açlık sınırı ocak ayında 8 bin 700 lira olacak yani asgari ücret yine açlık sınırının altına düşecek.

*Gıdaya erişim ve ısınma müthiş bir problem. Buzdolabını açıyorsunuz gördüğünüz sadece hoşaf. Bu yoksul ailelerde protein alamadıkları için çocuklarda bodurluk başladı. 14'ünden itibaren obezlik başladı.

*Eskiden Sayın Erdoğan bu işi bilirdi. Bizim yaş grubu bu yollardan gelmeyiz. Ben bir köyden çıktım geldi, Sayın Erdoğan Kasımpaşa'dan geldi.

*Eğitim sosyal adaleti, sınıf geçirgenliğini sağladı. Bizim bu yolları unutmamamız gerekiyor. Sayın Erdoğan Saray'a gitti.

*Paralel bir dünya orası. Sağlık adına sayın Erdoğan manda yoğurdu, kestane balı karıştırın yiyin dedi. O fakir evlerde neler olduğunu bilmediği için böyle diyor.

ERDOĞAN’IN KÜFE SÖZLERİNE YANIT

*Küfe vatandaşın sırtında. Küfe 10 yaşındaki kızına meyve toplayan, plastik ve karton toplayarak evini geçindirmeye çalışan babanın sırtında. Beceremiyorsa gitsin.

*Bunu çözmek sizin göreviniz. Varsa bir küfe, kendiniz aldınız. Sizin sırtınızdaki küfenin içi boş. Lüks hayat var. 13 tane uçak var. 500 milyon dolarlık uçak var. 2 tanesi neyinize yetmedi.

TESELLİ İÇİN SARILDIM

*Millet iradesine çak yapıldı. Biz birbirimize çak yapmadık. Dünün mağduru, bugünün vesayetçisi yine Saraçhane’de suratımıza çak yaptı.

*Bugün yapılan iş, bir “ahmak” sözcüğü üzerinden. Bu sözü söyleyen Sayın Soylu. Sözü geri iade eden Sayın İmamoğlu. Sayın Erdoğan’ı hep akıllı bulmuşumdur.

*Türkiye’den kopmuştu, dünyadan da kopmuş. 1998’de oradan giderken ki yüz ifadeni hatırlasana.

*Biraz empati yapsana. O gün orada bulunan birçok insanın neler hissettiğini hatırlasana.

*Orada çakmak olmaz, orada teselli olur. Benim Sayın Ekrem ve Dilek İmamoğlu’na sarılmamın nedeni budur.

“İSTANBUL’A ÇÖKME KARARI”

*Türkiye'de bir yargı problemi var. Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar Sayın Erdoğan'ın kararı. Seçime giderken İstanbul'a çökme kararı. Bir sürü FETÖ iltisaklısı çıktı.

*Bunları işe almak konusundaki prosedürlerdeki imza sahipleri ne oldu? Erdoğan’a göre herkes terörist. Bu eylemler yarın kendilerini sorumlu hale getirecek.

*16 milyon İstanbullu’nun bugün seçilmiş belediye başkanına, yani milli iradeye uzatılan bir el var. Ama bu milli iradeye el uzatma, çökme hadisesinin karşılığı olarak 85 milyon da senin yanında dedi.

*İstanbul’a özel değil, Türkiye’nin milli iradesine çöküldü, bunu ifade ettim. Dünün vesayetçileri, Sayın Erdoğan’a bunu yaptı. Erdoğan’a yapılan bu haksızlığın karşısında durmuş bir kişiyim. Şiirin suç olmadığını bağıra bağıra söyledik.

*Bize tazminat davaları açıldı. Bu bir dayanışma hadisesi. Yanlışın karşısında bedel ödemeyi göze alma hadisesi.

*O günün mağduru bugünün kural tanımayan vesayetçisi oldu. Sadece 16 milyon çerçevesine sığdırırsanız o şarkılar biter. Tecrübe konuşuyor.

“ARADIM, TELEFONU KAPALIYDI”

*Sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım. Birbirimizin telefonları var, özel kalemler araya girmeden oradan konuşuyoruz. Telefonu kapalıydı. İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın.

*İzin alma mecburiyetim yok. Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz.

*Sonra döndüm, bir güç oluşturabilelim diye Sayın Gültekin Uysal’ı aradım. Çok ağır gripti, Sayın Babacan’ı aradım, basınla ilgili bir programdaymış.

*Sayın Davutoğlu akşama gelebileceğini söyledi. Temel Bey’e de hiç ulaşamadık, hastanedeymiş. Ben orada bir güç gösterisi yapabilelim diye aradım.

ÖZEL İLE ÇATAKLI ARASINDAKİ TARTIŞMA

*Tiyatro denilen iş bu, haberinin olmadığı gerçekse ben bu gece uyuyamam. Dümense anlarım, orada da sorumluluğunu yerine getirmiyor. Haberi yoksa çok daha vahim.

*Kardeşinizden size ateş etme de doğru değil ama siz sorumlu bir mevkidesiniz gereğini yapacaksınız.

*Bilmiyorsanız çok vahim. Uçan kuştan haberi olan teröristlerin ayakkabı numarasını bilenlerin… Bu çok vahim!