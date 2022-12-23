Meral Akşener’den Erdoğan’a ‘küfe’ yanıtı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret teklifleri ile ilgili olarak yaptığı "Bizim sırtımızda 85 milyonun taşındığı bir küfe var" açıklamasına yanıt verdi: Küfe vatandaşın sırtında, Sayın Erdoğan beceremiyorsa gitsin!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında önemli açıklamalarda bulundu…
Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
*Asgari ücreti Sayın Erdoğan 8 bin 500 olarak açıklamıştı. Biz bütün hesapları yapıp 9 bin 600 olarak açıklamıştık.
*Açlık sınırı ocak ayında 8 bin 700 lira olacak yani asgari ücret yine açlık sınırının altına düşecek.
*Gıdaya erişim ve ısınma müthiş bir problem. Buzdolabını açıyorsunuz gördüğünüz sadece hoşaf. Bu yoksul ailelerde protein alamadıkları için çocuklarda bodurluk başladı. 14'ünden itibaren obezlik başladı.
*Eskiden Sayın Erdoğan bu işi bilirdi. Bizim yaş grubu bu yollardan gelmeyiz. Ben bir köyden çıktım geldi, Sayın Erdoğan Kasımpaşa'dan geldi.
*Eğitim sosyal adaleti, sınıf geçirgenliğini sağladı. Bizim bu yolları unutmamamız gerekiyor. Sayın Erdoğan Saray'a gitti.
*Paralel bir dünya orası. Sağlık adına sayın Erdoğan manda yoğurdu, kestane balı karıştırın yiyin dedi. O fakir evlerde neler olduğunu bilmediği için böyle diyor.
ERDOĞAN’IN KÜFE SÖZLERİNE YANIT
*Küfe vatandaşın sırtında. Küfe 10 yaşındaki kızına meyve toplayan, plastik ve karton toplayarak evini geçindirmeye çalışan babanın sırtında. Beceremiyorsa gitsin.
*Bunu çözmek sizin göreviniz. Varsa bir küfe, kendiniz aldınız. Sizin sırtınızdaki küfenin içi boş. Lüks hayat var. 13 tane uçak var. 500 milyon dolarlık uçak var. 2 tanesi neyinize yetmedi.
TESELLİ İÇİN SARILDIM
*Millet iradesine çak yapıldı. Biz birbirimize çak yapmadık. Dünün mağduru, bugünün vesayetçisi yine Saraçhane’de suratımıza çak yaptı.
*Bugün yapılan iş, bir “ahmak” sözcüğü üzerinden. Bu sözü söyleyen Sayın Soylu. Sözü geri iade eden Sayın İmamoğlu. Sayın Erdoğan’ı hep akıllı bulmuşumdur.
*Türkiye’den kopmuştu, dünyadan da kopmuş. 1998’de oradan giderken ki yüz ifadeni hatırlasana.
*Biraz empati yapsana. O gün orada bulunan birçok insanın neler hissettiğini hatırlasana.
*Orada çakmak olmaz, orada teselli olur. Benim Sayın Ekrem ve Dilek İmamoğlu’na sarılmamın nedeni budur.
“İSTANBUL’A ÇÖKME KARARI”
*Türkiye'de bir yargı problemi var. Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar Sayın Erdoğan'ın kararı. Seçime giderken İstanbul'a çökme kararı. Bir sürü FETÖ iltisaklısı çıktı.
*Bunları işe almak konusundaki prosedürlerdeki imza sahipleri ne oldu? Erdoğan’a göre herkes terörist. Bu eylemler yarın kendilerini sorumlu hale getirecek.
*16 milyon İstanbullu’nun bugün seçilmiş belediye başkanına, yani milli iradeye uzatılan bir el var. Ama bu milli iradeye el uzatma, çökme hadisesinin karşılığı olarak 85 milyon da senin yanında dedi.
*İstanbul’a özel değil, Türkiye’nin milli iradesine çöküldü, bunu ifade ettim. Dünün vesayetçileri, Sayın Erdoğan’a bunu yaptı. Erdoğan’a yapılan bu haksızlığın karşısında durmuş bir kişiyim. Şiirin suç olmadığını bağıra bağıra söyledik.
*Bize tazminat davaları açıldı. Bu bir dayanışma hadisesi. Yanlışın karşısında bedel ödemeyi göze alma hadisesi.
*O günün mağduru bugünün kural tanımayan vesayetçisi oldu. Sadece 16 milyon çerçevesine sığdırırsanız o şarkılar biter. Tecrübe konuşuyor.
“ARADIM, TELEFONU KAPALIYDI”
*Sayın Kılıçdaroğlu’nu aradım. Birbirimizin telefonları var, özel kalemler araya girmeden oradan konuşuyoruz. Telefonu kapalıydı. İzin almak için aramadım yanlış anlaşılmasın.
*İzin alma mecburiyetim yok. Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz.
*Sonra döndüm, bir güç oluşturabilelim diye Sayın Gültekin Uysal’ı aradım. Çok ağır gripti, Sayın Babacan’ı aradım, basınla ilgili bir programdaymış.
*Sayın Davutoğlu akşama gelebileceğini söyledi. Temel Bey’e de hiç ulaşamadık, hastanedeymiş. Ben orada bir güç gösterisi yapabilelim diye aradım.
ÖZEL İLE ÇATAKLI ARASINDAKİ TARTIŞMA
*Tiyatro denilen iş bu, haberinin olmadığı gerçekse ben bu gece uyuyamam. Dümense anlarım, orada da sorumluluğunu yerine getirmiyor. Haberi yoksa çok daha vahim.
*Kardeşinizden size ateş etme de doğru değil ama siz sorumlu bir mevkidesiniz gereğini yapacaksınız.
*Bilmiyorsanız çok vahim. Uçan kuştan haberi olan teröristlerin ayakkabı numarasını bilenlerin… Bu çok vahim!