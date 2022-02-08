Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı YPG üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Suriye uzantılı YPG üyesi olduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK’nın Suriye uzantısı YPG’ye üye olan ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüten şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Mersin ve Gaziantep’te 5 örgüt mensubunun adresini belirleyen jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonda 1’i kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan örgüt mensuplarıyla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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