Mersin’de ADD’ye polis engeli

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mersin Şubesi üyeleri, Samsun’daki Atatürk anıtına yapılan saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. ADD üyelerinin adliye bahçesinde basın açıklaması yapmasına polis izin vermedi. ADD Mersin Şube Başkanı Adnan Gündoğdu, engellemeye tepki gösterdi. Dernek üyeleri adliye dışında açıklama yaptıktan sonra suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

Ali Ekber ŞEN

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mersin Şubesi üyeleri, Samsun'da Atatürk Anıtı'nın yıkılma girişimine yönelik adliyeye dilekçe verirken polis engeline takıldı. Adliye bahçesinde açıklama yapılmasına izin verilmemesine ADD Şube Başkanı Adnan Gündoğdu, “Atatürk heykeli yıkılma çalışılırken niye müdahale etmediniz?” diyerek tepki gösterdi. ADD üyeleri adliye giriş kapısı önünde açıklama yaptıktan sonra suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

“ATATÜRK HEYKELİ YIKILMAYA ÇALIŞILIRKEN NİYE MÜDAHALE ETMEDİNİZ?”

ADD Mersin Şube Başkanı Avukat Adnan Gündoğdu ve bir grup dernek üyesi vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ile suç duyurusu dilekçesi vermek üzere adliye bahçesine gelerek burada konuya ilişkin açıklama yapmak istedi. Ancak, polis amiri adliye bahçesinde buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine Gündoğdu, “Başkan olarak açıklama yapacağım” dedi. Ancak, polis amiri ise adliye dışında açıklamasını yapması yönünde sürekli uyarılarda bulundu.

Bunun üzerine Gündoğdu, polis amirine “Arkadaş, Atatürk heykeli yıkılmaya çalışılırken niye müdahale etmediniz? Biz Samsun'daki Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırı girişimini protesto etmek için dilekçe vereceğiz. Ancak gördüğünüz üzere bir engelleme ile karşı karşıyayız. Akşamdan sabaha kadar heykel yıkılma girişimine müdahale etmeyen polis, bugün burada bize müdahale ediyor. Ama buna rağmen dilekçemizi vereceğiz” diyerek basın açıklamasına yapmadan grupla birlikte adliyeye yöneldi.

“BU DİLEKÇEYE SİZİN DE İMZA ATMANIZ GEREKİR”

Bu sırada yeniden dönen başkan Adnan Gündoğdu, elindeki suç duyurusu dilekçesini polis amirine göstererek, “Yapmayın Allah aşkına. Aslında bu dilekçeyi sizin de imzalayıp vermesi gerekir. Sizlerin Kurutuluş Anıtına yönelik saldırıya karşı verilen dilekçeyi desteklemeniz gerekir. Görev yapıyorsunuz, bunu anlıyorum. Ancak, bu engellemeyi de kabullenemem. Yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Bu dilekçeyi vereceğimizi söylüyoruz” diye konuştu.

Polis yetkilisi ile yaşanan tartışmasının ardından ADD Başkanı Gündoğdu ve dernek üyeleri, basın açıklamasını adliye dışına çıkarak kapı önünde yaptıktan sonra suç duyurusunu dilekçesini Cumhuriyet Savcılığı'na verdi.