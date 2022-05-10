Mersin’de ilginç eylem: Canlısıyla ilgilenmiyorsunuz, alın ölüsüyle ilgilenin

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Meşelik köyünde çiftçilik yapan Hakkı Günaydın, art arda küçükbaş hayvanları ölünce ilginç bir protestoya imza attı. Günaydın, soruna ilgi göstermediklerini öne sürdüğü Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü’nün kapısına ölen 4 hayvanından birini atarak protesto gösterisi yaptı.

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Tarsus'a 25 km uzaklıkta bulunan 400 nüfuslu Meşeli köyünde yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hakkı Günaydın'ın, son 10 gün içinde 4 küçükbaş hayvanı henüz bilinmeyen bir hastalık sonucu öldü. Çiftçi Günaydın, iddiaya göre hayvanlarının neden öldüğü yönünde Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'ne yaptığı başvurulara rağmen gerekli ilgiyi göremedi.

TELEF HAYVANI KURUMUN KAPISINA BIRAKTI

Köyde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hakkı Günaydın, iddiaya ilgili kurumun kendisine ilgi göstermemesi üzerine eylem yaptı. Günaydın, ölen bir küçükbaş hayvanını aracıyla götürdüğü İlçe Tarım Müdürlüğü kapısına bırakarak, hayvanlarının neden öldüğü konusunda yeterli çalışmayı yapmamalarını protesto etti.

“4 HAYVANIM ÖLDÜ”

Tarsus'ta ilginç eyleme imza atan çiftçi Hakkı Günaydın, kendisine telefonla ulaşan Sözcü muhabirine içini döktü. Günaydın, şunları söyledi:

“Son 10 gün içinde 4 küçükbaş hayvanım bilinmeyen bir hastalık sonucu öldü. 3'ü eylemden önce biri de bugün öldü. Hayvanlarımın ölüm nedeni konusunda Tarım Müdürlüğü'ne başvurmamıza rağmen bir sonuç alamadık.

Daha ismi konmamış bu hastalık böyle giderse bölgeye yayılabilir. Bende yetkililerin ilgisizliğini protesto etmek için ölen bir hayvanı kurumun önüne attım. Amacım, kurumun ilgisizliğine dikkat çekmekti. Her gün gözlerimizin önünde hayvanlarımız telef oluyor.”

“YURTTAŞA SIRTINI DÖNEN İKTİDARIN ESERİDİR”

Öte yandan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Başarır,

“Ülkemizde çiftçinin, hayvancının geldiği nokta bu! Mersin Tarsus’ta hayvancılık yapan bir vatandaş ölen danasını İlçe Tarım Müdürlüğü’nün kapısına bırakıyor! ‘Canlısıyla ilgilenmiyorsunuz, alın ölüsüyle ilgilenin!’ İşte bu tablo kendi yurttaşına sırtını dönen iktidarın eseridir!” ifadelerinde bulundu.