Mersin’de öğretmen şiddeti: Öğrenciyi yere yatırıp dövdü

Mersin’in Anamur ilçesi Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Gülcan E.,'nin 3. sınıf öğrencisi A. Ç.’ı dövdüğü iddia edildi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edinilen bilgiye göre olay 1 Nisan'da Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Ortaköy Hidayet Sinanoğlu İlkokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre 3-C sınıf öğrencisi 10 yaşındaki A. Ç., Okul Müdürü Hasan Asa'nın 4'ncü sınıf öğrencisi olan ve otizmli kızı Sude A.’nın elindeki zekâ küpü ile oynamak istedi, vermeyince de okul bahçesine çıktı.

Yaşanan olaydan sonra sınıfta bulunan bazı öğrenciler, öğrencinin Sude A.’ya, ‘Salak geri zekâlı' gibi kelimeler kullanarak dalga geçtiğini söyledi.

YERE YATIRIP DARP ETTİ

Öğrencilerin ifadesi ile otizmli Sude A.’nın da aynı yönde konuşması üzerine öfkelenen öğretmen Gülcan E. bir anda soluğu okul bahçesinde aldı.

Öğretmen Gülcan E. iddiaya göre bahçede bulunan yüzlerce öğrencinin gözleri önünde A. Ç.'ı, yakasından tutup yere düşürdükten sonra sille tokat dövüp teklemedi.

Öfkesini alamayan öğretmen Gülcan E., “Bütün okul görsün bilsin, herkes herkese anlatsın’ diye bağırdı.

Daha sonra ise yediği feci dayakla gözlüğü kırılıp yerde acılar içinde kıvranan A. Ç.’a, “İstediğine şikâyet et. Hapse girmekten korkmuyorum” diyerek bağırıp uzaklaştı.

DARP RAPORU VERİLDİ

Yediği dayak nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan A. Ç., gittiği evde olayı annesi ve babasına anlattı. Olay üzerine aile, jandarma karakoluna giderek öğretmenden şikâyetçi oldu.

Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa, darp raporu verildi. Darp raporunda şu ifadelere yer verildi:

*Boyun sağ tarafında, iki kürek kemiği arasında, sol dizde abrazyon mevcuttur. Sol baldır laterolinde morluk mevcuttur. Şu an hayati tehlikesi yoktur. Kati kesin rapordur.

“BEN KESİNLİKLE ÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM”

Jandarma karakolunda Pedagog eşliğinde ifadesi alınan A. Ç., “Müdürün kızının elindeki zekâ küpü ile oynamak istedim. Vermek istemeyince oradan uzaklaştım. Bazı arkadaşlar ise kızın sınıf öğretmenine onunla dalga geçtiğimi, ‘salak ve geri zekâlı' gibi kelimeler söylediğimi söylemişler. Ama ben kesinlikle öyle bir şey yapmadım. İki arkadaşım da buna şahittir. Sonra arka bahçede oynarken Gülcan öğretmen geldi. Beni yakamdan tutup yere düşürdü ve üstüme atlayıp yerde defalarca tekmeledi. ‘Bütün okul görsün bilsin, herkes herkese anlatsın’ diye bağırdı. Sonra bana ‘Beni istediğine git şikâyet et. Hapse girmekten korkmuyorum’ diye bağırdı” dedi.

ÖĞRETMEN SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yaşanan olay nedeniyle oğlunun ‘Anne gözlüğüm kırıldı ben ne yapacağım şimdi. Artık okula gitmek istemiyorum' dediğini belirten Anne Nurdan Ç. şöyle konuştu:

*Oğlumun bu anlattıklarının üzerine öğretmen Gülcan E.’in numarasını buldum ve aradım. Ona ‘Öğretmenin Alperen bir şeyler anlattı doğrusunu bir de sizden dinlemek istiyorum' dedim. Bunun üzerine anlatmaya başladı.

*‘Benim sınıfımda otizmli bir öğrencim var. Kimseye bir zararı yok. Yarın bizim de böyle bir çocuğunuzun olmayacağının bir garantisi yok veya yolda yürürken kaza geçirip engelli olmayacağımızın bir garantisi yok.

*Arabamın camının değeri 10 bin TL değerinde. Arabamın camını kırsaydı veya kaputuna, tekerlerine zarar verseydi kızardım ama dövmezdim. Alperen otizmli öğrencim ile dalga geçtiği için kendimi tutamayıp dövdüm' dedi.

*Olayın üzerine Jandarmaya gidip şikâyetçi olduk, hastaneden darp raporu aldım. Ertesi gün sınıf öğretmeni ‘Velim haklısınız lakin kararınızı gözden geçirin' dedi. Ben de kararlı olduğumu ve vazgeçmeyeceğimi söyledim.

*Aynı gün yani 2 Nisan 2022 günü okul müdürü Hasan Asa iş yerime gelerek, ‘Neden okul içerisinde konuyu çözmedik. Adli boyuta neden taşıdınız?' diyerek benimle tartıştı ve vazgeçmem için zorladı.

*Vazgeçmeyeceğimi ve oğlumu en yakın zamanda o okuldan alıp başka bir okula vereceğimi söylediğimde kalkıp gitti.

KAMERA KAYITLARI SİLİNMİŞ

Olayın kesinlikle peşini bırakmayacağını da dile getiren Nurdan Ç., 4 Nisan'da, jandarma ile birlikte okula gittiklerini de vurgulayarak, “Okula kamera görüntülerini almaya gittik. Ancak, orada kamera görüntülerinin en fazla 3 gün saklandığını sonrasında da sistem tarafından silindiğini söylediler. Jandarma görevlileri de kamera görüntülerin silindiğini tutanak altına aldı. Ayrıca görgü tanığı olan öğrencilerin şahitlik edebilmesi için aile izni gerekiyormuş. Ama hiçbir veli çocuklarının şahitlik yapmasına izin vermiyor. Okul Müdürü ve çocuğumu döven öğretmen Gülcan E. hakkında şikâyetçiyim. Kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağım.”

“BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Oğlunun yaşadığı şiddet ve travmanın hale etkisinde olduğunu belirten babası Deniz Ç. ise şöyle dedi:

*Çocuk eve geldiğinde zaten durumu çok kötüydü. Vücudunda çok sayıda darp izleri vardı. Hemen jandarmayla giderek şikâyetçi olduk, gittiğimiz hastanede de çocuğumuza darp raporu verildi. Şikâyetimizi geri olmamız için de sürekli baskı altındayız.

*Ancak, kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız. Okulda ki kamera görüntülerin 3 gün de silinmiş olduğu ise bize inandırıcı gelmiyor. Bir okulda 3 günde kamera görüntüsü silinir mi? Görüntünün kasten silindiğini düşünüyoruz.

*Ayrıca, oğlumun dayak yemesini gören çok sayıda öğrenci tanıklık yapmak istiyor. Ancak, ailelerine yapılan baskılar nedeniyle ifade vermeleri de engelleniyor.

SUÇLANAN ÖĞRETMEN KONUŞMADI

Bu arada, öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen Evren G, kendine telefonla ulaşan Sözcü muhabirine, dava sürecinin devam ettiğini ve devlet memuru olduğu için konuşmayacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir Öğretmen, öğrencisini veli şiddetinden korurken dövüldü