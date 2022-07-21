Mersin’deki Anamur İskelesi yatırıma değil, AKP’li Tüzmen’e açıldı

Yıllar önce balıkçıların teknelerini bağlayarak barındıkları ve son 6 yıldır Ulaştırma Bakanlığı’nca hayata geçirilen projenin tamamlanmasına rağmen resmi açılışı yapılmayan Anamur İskelesi, AKP’nin eski bakanlarından Kürşat Tüzmen’e açıldı

Ali Ekber ŞEN

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Ulaştırma Bakanlığı'nca 2016'da yapımına başlanan ve aradan 6 yıl geçmesine rağmen bir türlü yatırıma açılamayarak adeta çürümeye terk edilip, kaderi ile baş başa bırakılan Anamur İskelesi, AKP'nin eski bakanlarından Kürşat Tüzmen'e açıldı.

Resmi açılışı yapılmadığı için gerek turizme ve gerekse balıkçılara kapalı durumdaki kapısı dikenli tellerle örülü tesisin, AKP'li eski bakana açılması tepki çekti.

Yıllardır, tur ve balıkçı teknelerini bağlamaya yer bulamayan balıkçılar iskelenin eski bakana açılmasına tepki göstererek, “Yeter artık, iskele sadece eski bakana değil bizlere de hizmete açılsın. Eski bakan buradan atladığına göre, artık iskele bize de açılmalıdır” dedi.

Mersin'in Anamur ilçesinde yıllarca balıkçıların teknelerini bağlayarak sığındıkları Anamur İskelesi'nin modern bir hale getirilerek turizme açılmasına yönelik 2016'da Ulaştırma Bakanlığı'nca proje yapıldı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen ödenek engeline takıldığı ifade edilen ve kör topal yürüyen proje ancak 2020'de tamamlandı.



“RESMİ AÇILIŞI YAPILMADI”

KKTC'ye yolcu seferleri yapacak büyük gemilerin de kullanması amaçlanarak hazırlanan Anamur İskelesi Projesi, 2020'de alt yapısı tamamlanarak kesin kabulü yapıldı.

Anamur Liman Başkanı Ahmet Semen, 2 yıl önce kesin kabulü yapılan Anamur İskelesi'nin, genelde KKTC'ye yolcu taşımacılığı yapacak gemiler için yapıldığını söyledi.

Müdür Semen, tesisin henüz resmi açılışının yapılmadığını da vurgulayarak işletilmesi için üst yapı yatırımı beklendiğini söyledi.

KAPISI DİKENLİ TELLERLE VE BRANDA İLE ÖRÜLÜ

Mersin'in turizmdeki en önemli ilçeleri arasında bulunan Anamur'da, yapımı ve açılışı adeta yılan hikayesine dönen Anamur İskelesi'nin kapısı dikenli tellerle kapalı durumda bekliyor.

Üst yapı yatırımsız Anamur İskelesi'nin, kapısı kapalı olduğu için turistik gezi amaçlı olarak da gezilmesine izin verilmiyor. Tesisin kapısı brandalı inşaat uyarılı tabelasıyla da dikkat çekiyor.

DÜZENLENEN TÖRENLE DENİZE AÇILDI

Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan ambargoya dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen’in yüzücü olarak Anamur İskelesi’nden suya atlaması ile başladı.

Startı veren ilk yüzücü olarak açıklama yapan Tüzmen, etkinliğin amacının, dünyanın KKTC’ye uyguladığı ambargoya dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Tüzmen, 48 yıl önce KKTC’ye barış götüren Türkiye’nin, yine KKTC’nin ekonomisine, ticaretine ve siyasi tanınırlığına katkı koymayı amaçladığını vurguladı.

Akdeniz’in bir barış denizi olmasını arzuladıklarını kaydeden Tüzmen, hidrokarbon kaynaklarıyla, doğalgaz kaynaklarıyla, petrol kaynaklarıyla herkese hizmet verebilmesini istediklerini söyledi.

Bu düşünce ile toplamda 8 kişi ile yüzeceklerini ifade eden Tüzmen, “Sırası gelen herkes birer saat yüzecek ve hava şartlarına göre 30 saatlik yüzme gerçekleşeceğiz. Mesafemiz 90 kilometre ama yön değiştirmeler, akıntılar yüzünden 120 kilometreye kadar yükselebilir” dedi.

Etkinliğin önemine işaret eden Tüzmen, “Anamur bir kez daha bize en iyi şekilde ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm ihtiyaçlarımızı Anamur Belediye Başkanımız Hidayet Kılınç karşıladı. Sahil Güvenlik ekibimiz arkamızda, şimdi bakıyorum, önümüzde gözükmeyen bir yere doğru gidiyoruz. Ama zaten bilinmeyen bir yöne doğru yapılan yolculuklar zevkli oluyor” diyerek, denize atladı.

Yüzücüler, Türk bayrağını Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz’da Yavuz Çıkarma Plajındaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edecek. Sporculara parkur boyunca Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti.

TÜZMEN DENİZE AÇILDI, KAPISI YİNE KAPANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurtuluşunun 48. yıl dönümü nedeni ile Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen'in resmi olarak açılmayan Anamur İskelesinden mavi sulara atlaması ve Kaymakam Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısının törende hazır bulunması, tur ve balıkçı tekneleri sahipleri tarafından ‘Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen Anamur İskelesini açtı’ yorumlarına neden oldu.

12 yıldır Anamur'da tekne turu işletmeciliği yapan evli ve iki çocuk babası Veli Kadir Temel, yıllardır kapalı olan Anamur İskelesi'nin Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen tarafından açıldığını kabul ettiklerini ve artık teknesini bağlayarak yolcu almak istediğini söyledi.

Temel, “Sayın Devlet Eski Bakanımız Kürşat Tüzmen, 18 Temmuz 2022 tarihinde sabah saat 09:50 sıralarında, Kuzey Kıbrıs'a yüzmek için kapalı olan Anamur İskelemizden denize atladı. Böylece Anamur İskelemizin Kürşat Tüzmen tarafından açıldığını düşünüyoruz. Artık dünden sonra Anamur'da tekneden ekmeğini kazananlar için açılmıştır. Zannediyorsam biz de yanaşırız. Buradan yolcularımızı alır indiririz diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da kapanacağını tahmin etmiyorum” diye konuştu.

Tekne Kaptanı Abdullah Aydın'da, tıpkı Veli Kadir Temel gibi İskelenin açıldığını söyleyerek bir an önce iskeleye yanaşmak istediklerini söyledi.

Ancak, Tur işletmecisi Veli Kadir Temel ve kaptanın umutları kursağında kaldı. Törenin bitmesi ile iskelenin kapısı eski brandalı inşaat uyarısı ile kapandı.

BALIKÇILAR MAĞDUR

Öte yandan Anamur İskelesi'nin açılmaması yöredeki balıkçı tekne sahiplerini de bir hayli sıkıntıya sokuyor.

Balıkçı tekneleri girebilecekleri bir iskele olmadığı için Dragon ve Sultan çayına teknelerini bağlamak zorunda kalıyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen sel afetinde teknelerin sürüklenmesi, aşırı akıntı ve rüzgardan dolayı gerek kenarlara, gerekse birbirlerine çarparak büyük zarar meydana gelmiş, bir tekne de batarak kullanılmaz hale gelmişti. Tekne sahipleri bir an önce iskelenin açılarak bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

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