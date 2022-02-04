Mersin’e 118 yeni otobüs için imzalar atıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosuna kazandıracağı çevre dostu CNG’li 118 Sarı Limon için imzalar atıldı. Başkan Vahap Seçer ve KARSAN Otomotiv CEO’su Okan Baş tarafından imzalanan sözleşmeye göre otobüslerin teslimatı eylül ayında yapılmaya başlanacak.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım filosuna kazandıracağı çevre dostu CNG'li 118 Sarı Limon için imzalar atıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve KARSAN Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO'su Okan Baş arasında imzalanan sözleşmeye göre, yeni otobüslerin teslimatı eylül ayında yapılacak. Yeni otobüs alımı için EBRD'den sağlanacak 22 milyon Euro tutarındaki finansmanın 7 milyon Euro'luk kısmının hibe olacağını belirten Başkan Seçer, “Yeni otobüslerimizle Mersin'de seyahat etmek daha keyifli hale gelecek” dedi.

118 Adet CNG Yakıtlı Otobüs Alım Sözleşmesi için düzenlenen imza törenine, KARSAN yetkilileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı. Başkan Seçer, göreve geldiklerinde 252 aracın toplu taşımada hizmet verdiğini, bu araçların yaş ortalamasının 12,3 olduğunu söyledi. 2021 yılında filoya katılan Sarı Limonların ve dizel atak otobüslerin detaylarını paylaşan Başkan Seçer, “Göreve geldiğimizde, 2019 yılı itibari ile 252 aracımız toplu taşımada hizmet veriyordu. Bu araçlarımızın da yaş ortalaması 12'ydi. Literatürlerde toplu taşımada kullanılacak araçlar için genelde 10 yaş kabulü vardır ama bu tabi iyi bakımla 1-2 yıl daha geriye kaydırılabiliyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl mayıs ayında yeni limonlarımızı kentimize kazandırmıştık. 87 yeni Limonun çoğunluğunu mayıs ayında, geri kalan kısmını da eylül ayında Mersinlerimizin hizmetine sunmuştuk. Göreve geldiğimizde toplu taşımada 252 olan araç sayımız 87 yeni Sarı Limonun hizmete alınmasıyla beraber 342 araca çıktı. Bazı araçlar sistem dışı kaldığı için 342 araçla şu anda toplu taşımada hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl önemli bir çalışma yaptık yine, Kırsal hatlarımız ve özellikle sokakları dar olan bölgelerimiz için; başta Tarsus olmak üzere; otobüs filomuza 8,5 metrelik 67 adet dizel atak otobüsleri kazandırdık. Bu araçlarımız da nisan ayından itibaren hizmete alınacak” diye konuştu.

“118 YENİ ARAÇ 2022 YILINDA MERSİNLİLERİN HİZMETİNE GİRECEK”

2022 yılında hizmete alınacak 118 Sarı Limonun teknik detaylarını paylaşan Başkan Seçer, “Bugün çok önemli, çok değerli bir gün için buradayız. 2022 yılı içerisinde hizmete alacağımız 118 adet yeni Limon otobüs için burada, otobüslerimizin üretimini yapacak olan firmamızla bir sözleşme imzalayacağız. Bu 118 otobüsümüzün 84'ü 12 metrelik solo otobüsler, 34'ü de körüklü otobüsler. Zaten şu anda kullanımda olan Limonlarımızın aynısı 118 yeni araç olarak 2022 yılında siz değerli Mersinlilerin hizmetine girecek. Araçlarımız eylül ayında teslim edilmeye başlanacak. Bu araçlarımızın bize toplam maliyeti 330 milyon 850 bin TL” ifadelerinde bulundu.

“BELEDİYEMİZE ŞOFÖR ALIMLARINDA KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK SAĞLANACAK”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 806 otobüs şoförünün olduğunu ifade eden Başkan Seçer, kadın şoför adaylarına da çağrıda bulundu. Seçer, şöyle devam etti:

“Otobüs şoförlerimizin 104'ü kadın şoförlerimizden oluşuyor. Biliyorsunuz bu yıl içerisinde 67 atak otobüs, 118 Limon otobüslerimiz devreye girecek ve bunlar için bizim şoför ihtiyacımız var. Ben kadınlarımıza buradan bir duyuru yapmak istiyorum; kadınlarımızı önemsediğimi biliyorsunuz. Otobüs kullanmayı öğrenin. Ehliyetinizi alın, gerekli evraklarınızı alın belediyemize şoför alımlarında sizlere pozitif ayrımcılık sağlanacak.”

“22 MİLYON EURO TUTARINDAKİ BU FİNANSMANIN 7 MİLYON EURO'LUK KISMI HİBE”

Mersin'e kazandırdıkları 118 yeni otobüsün finansmanını Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) sağladıklarını belirten Başkan Seçer, bu konuda şu bilgileri verdi:

“22 milyon Euro tutarındaki bu finansmanın 7 milyon Euro'luk kısmı hibe şeklinde sağlanacak ve geri ödemesi de 2 yıl ödemesiz toplamda 8 yıl. Yani otobüsleri teslim aldığımız tarihten itibaren 10 yıl içerisinde de krediler geri ödenecek. Bu vesileyle de EBRD'ye, bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlara, bürokrasiye, KARSAN firmasına tekrar teşekkür ediyorum. Mersin için çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim.”