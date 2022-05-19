Mersinli gençler 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Gençlerin ve çocukların hazırladıkları gösteriler, katılımcılardan büyük alkış aldı.

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Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103'üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanında sabah saat 8.45'te Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve iki genç tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, protokol üyeleri, askeri erkan, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi tarafından bir şiir okundu.

“19 MAYIS GENÇLİK VE GELECEK DEMEKTİR”

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir yaptı. 19 Mayıs'ın, Tür Milletinin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu vurgulayan Demir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, işgal altındaki Anadolu'yu kurtarmak için başlattığı yürüyüşün ilk adımını oluşturan ve Türk Milletinin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesi tam 103 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ateşlenmiştir.

19 Mayıs, gençlik ve gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklalinin ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Biz, ülkemizin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyuyoruz. Genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşmaları, her anlamda dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma ve birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı geleceğimizin teminatı gençlerimiz için seferber ediyoruz” dedi.

Gençlerden, tarihi şan ve şerefle yoğrulmuş bir milletin fertleri olarak hareket etmelerini isteyen Demir, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gençlerimiz ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Törende daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü lisanslı sporcuları tarafından artistik cimnastik, karate ve güreş gösterileri sunuldu. Gençlerin gösterileri, kutlamaya katılanlardan büyük alkış aldı. Yenişehir Gençlik Merkezi görme engelli üyesi Melek Sude Akbaş da ‘Vardar Ovası‘ türküsünü söyledi. (İHA)

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