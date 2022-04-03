Mersinliler, Ali Mahir Başarır’ın ‘Beşli Çete’ kitabına akın etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, kamu ihalelerinin kimlere peşkeş çekildiğini kaleme aldığı “Beşli Çete” adlı kitabın seçim bölgesi olan Mersin’deki imza gününde izdiham yaşandı. Mersinli vatandaşların akın ettiği “Beşli Çete” kitabının imza günündeki yaşanan kalabalık, kitaba olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Forum AVM Kızılay girişinde gerçekleştirilen “Beşli Çete” adlı kitabının imza gününde, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP İlçe Başkanları, eski il ve il yöneticileri CHP'li Başarır'ı yalnız bırakmadılar.

KİMLERİN, KİMLERİ NASIL KAYIRDIĞININ BELGESİ NİTELİĞİNDEDİR

Seçim Bölgesi olan Mersin'de, yazmış olduğu “Beşli Çete” adlı kitaba olan yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirten CHP'li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Yazdığımız kitap, bu ülkenin nasıl karanlığa itildiğinin bir tarihsel bilgisi niteliğindedir. Kimlerin, kimleri nasıl kayırdığının belgesi niteliğindedir. Amacımız, bu ülkenin kaynaklarının kimlere nasıl aktarıldığını herkesin bilgisine sunmak. Ayrıca kendi bölgem olan güzel Mersinimizde, hemşerilerimin yoğun ilgi göstermesi beni fazlasıyla mutlu etti” dedi.

BAŞKAN SEÇER: ÜLKEMİZİN SON 20 YILININ GERÇEĞİ

CHP'li Başarır’ın kitabını değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “ Kitabın içeriği, ülkemizin son 20 yılının gerçeği. Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır güzel bir çalışma ortaya koymuş” dedi.