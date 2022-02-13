Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! 15 ile kar ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 15 ile kar ve sağanak yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu sosyal medyadan paylaştı.

Buna göre; Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana’nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KAR VE SAĞANAK BEKLENEN İLLER

Meteoroloji; Yalova, Ordu, Giresun, Bursa, Sakarya, Düzce, Bartın, Kocaeli, Zonguldak, Trabzon ve Rize için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Öte yandan Meteoroloji; Bingöl, Bilecik, Muş ve Bolu’ya kar ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

ÇIĞ VE DON UYARISI

Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu olması beklendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

*Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

*Rüzgarın genellikle doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 5, Hakkari 7, Bitlis 3 ve Muş'ta 5 derece olması beklenmektedir.

*Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

*Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.