Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! 32 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada 32 il için sağanak uyarısında bulundu. İşte hafta boyu yağışlı havanın etkisinde kalacak olan o iller...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan güncel haritayla birlikte şu ifadelere yer verildi;

“(4 – 10 Nisan 2022) Hava sıcaklıklarının; güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.”

TAHMİNİ HAVA SICAKLIKLARI AÇIKLANDI

Hava sıcaklıklarının, Salı günü doğu bölgelerimizde, Çarşamba gününden itibaren de ülkemiz genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ilâ 10 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak, başta kuzey, iç ve doğu bölgelerimizde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

Bazı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olması bekleniyor:

İstanbul: 21 Adana: 27 Samsun: 26

Ankara: 25 Antalya: 27 Trabzon: 25

İzmir: 26 Kayseri: 26 Erzurum: 12

Bursa: 29 Eskişehir: 25 Malatya: 24

Afyonkarahisar: 21 Bolu: 22 Diyarbakır: 23

YAĞMUR VE SAĞANAK

Öte yandan ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

32 İLE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 32 il içinse turuncu kodlu uyarı verildi. İşte sağanak yağışın beklendiği o iller;

Afyonkarahisar, Ankara, Amasya, Bolu, Artvin, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Düzce ve Karabük.