Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! 38 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, 38 ile sarı kodlu uyarı verildi. İşte o iller...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımlayan meteoroloji 38 ile sarı kodlu uyarı verdi.

FIRTINA

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

Yine Perşembe günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70, yüksek kesimlerde 80 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR YAĞIŞI

Perşembe günü hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte İç Anadolu'nun doğusu (Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Sivas), Tokat ve Amasya ile Samsun, Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor.

İl merkezlerinde 4-10 cm, yükseklerde 10-20 cm civarı örtü yapması beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE SARI KODLU UYARI VERİLEN O İLLER