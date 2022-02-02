Meteoroloji’den hava durumu açıklaması! İstanbul ve birçok ile kar uyarısı

İstanbul'da kar yağışı yeniden etkisini gösterecek. İstanbul Valisi Yerlikaya, "Gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım" dedi. Öte yandan Meteoroloji birçok ile kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

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İstanbul’a kar geri geliyor. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul’da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası’ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

VALİ SAAT VERİP UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası’nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım” dedi.

BİRÇOK İLE UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

KAR YAĞIŞI

*Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Tekirdağ çevrelerinde devam eden yağmurun gece saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

*Kar yağışlarının ilimizin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

*Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir’in Kaz Dağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI

*Bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile zamanla Doğu Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor. Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı ile birlikte görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.