Meteorolojiden Marmara için ‘toz taşınımı’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara Bölgesinde toz taşınımının beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. (DHA)

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