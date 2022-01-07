Metin Lokumcu davasında sanık polis: Kaç tane gaz kullandım hatırlamıyorum

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Metin Lokumcu davasının ikinci gününde dün dinlenemeyen sanık polisler savunma yaptı. Duruşmaya katılan sanıkların çoğu ya gaz kullanmadıklarını ya da başka yerde olduklarını söyledi. Bir polis ise, olaya ilk müdahale eden ekip olduklarını ve kaç tane gaz kullandığını hatırlamadığını beyan etti. Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu ise, gerçek suçluların yargılanmasını istedi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İsmail AKDUMAN

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Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde çıkan olaylarda yoğun şekilde gaza maruz kalarak yaşamını yitiren Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin dava Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün de devam etti. Duruşmada, davaya katılmalarına rağmen dün savunma yapamayan sanık polisler dinlendi.

“BİZİM TEK GÖREVİMİZ KAMU DÜZENİNİ VE DEVLET BÜYÜĞÜNÜ KORUMAKTI”

Olay günü görevli olarak Kars’tan geldiğini söyleyen sanık polis İlhami Çalı, “Kars çevik kuvvette görev yapıyorduk. Başbakanın mitingi için Hopa'ya gittik. Olay yeri ile bizim bulunduğumuz yerler tamamen farklı yerleridir. Daha önceki ifademde gaz attım dediğim için buradayım. Bizim tek görevimiz kamu düzenini ve devlet büyüğünü korumaktı. Ben o alanda bulunmadım, olay günü gaz kullanmadım ve kullananları da tanımıyorum” dedi.

Çalı, mahkeme başkanının kendisine gösterdiği olay anında çekilen ve dosyada delil olarak bulunan fotoğraflarda olmadığını söyledi. Gaz kullanma talimatına amirin, ne kadar gaz kullanılacağına da gaz atan polisin karar vereceğini belirten Çalı, eğitimde kendilerine kapalı alanlarda gaz kullanılmayacağı yolunda bilgi verildiğini söyledi.

“METİN LOKUMCU HASTANEDE HABER BEKLİYORUZ DİYE ANONS YAPILDI”

Sanık olarak yargılanan polislerden biri olan Bayram Ali Kaş, Hopa’ya Bayburt’tan geldiğini açıklayarak, “Miting alanında görevli olarak Hopa'ya geldik. İnşaat alanında olaylar oluyordu, biz bunu uzaktan görüyorduk. Grup saldırısı üzerine gaz ve TOMA ile müdahale edildi. Biz karşı taraftan görüyorduk. ‘Metin Lokumcu hastanede, haber bekliyoruz’ anonsu yaptılar, ortalık iyice karıştı. Ben de bu zamanda gaz kullandım. O sırada da yaralandım. Talimatı yanlış hatırlamıyorsam Erzurum Çevik Kuvvet Amiri vermişti” diye konuştu.

“BAŞBAKANIN GELDİĞİ GÜN EYLEM YAPMAK PROVOKE ETMEK DEĞİL Mİ?”

Başbakanın mitingi için Erzurum’dan geldiğini söyleyen polis Mehmet Seyfettin Uzun da şunları söyledi:

* Dönemin Başbakanı mitingi için görevlendirildim. Daha sonra inşaat alanında pankartların kaldırılmasıyla ilgili alana sevk edildim. İnşaat alanında yaralandığım için gazı başka bir arkadaşıma devrettim. Gaz kullanmadım, sadece görev belgesinde gazcı olarak gözüküyordum.

* O dönem başımızda gelen çevik kuvvet müdür yardımcısı Erol Darcan'dı. Bize sevk ve idare talimatlarını amirimiz Erol Darcan veriyordu.

Bir sanık avukatı ise söz alarak, “Doğaya, yeşile sahip çıkmak güzel ama Başbakanın geldiği gün bunun için eylem yapmak provoke etmek değil mi? Sosyal medya şu an çok aktif orada her şey yapılabiliyor” dedi.

“METİN LOKUMCU’NUN ÖLÜM HABERİNDEN SONRA OLAYLAR ARTTI”

Verilen öğle arasının ardından tekrar devam eden duruşma savunma yapan sanık polis Sinan Eyüpoğlu, miting alanında platformda görevli olduklarını ancak Cumhuriyet alanında anonslar yapıldığını duyduğunu belirterek, “Grubun dağılmayınca müdahale edildiğini gördüm. Bu olaylar olurken biz hala miting alanındaydık. Sonra ambulansların geçtiğini gördüm. Sonrasında Başbakanın geldi. Arkasından Cumhuriyet meydanında Metin Lokumcu'nun ölümüyle alakalı anonsların yapıldığını duydum. Sonrasında olaylar daha da büyüdü. Bizi de oraya gönderdiler. 4-5 tane gaz kullanmışımdır o esnada. Ben Metin Lokumcu'yu hiç görmedim. O oradayken ben gaz kullanmadım ifadelerini kullandı.

“KAÇ TANE GAZ KULLANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Olay günü, Erzurum Çevik Kuvvet ekiplerinde olduğunu söyleyen Recep Aydın, gaz kullanma emrini amirleri Erol Darcan’ın verdiğini söyleyerek, “İlk müdahaleyi yapan Erzurum ekibiydi. Ben de iş bankası bölümünde gaz kullandım. Kaç tane gaz kullandığımı hatırlamıyorum. 10-15 sefer kullanmışımdır herhalde. Tüple sıkılan gazı Taner arkadaşımız kullanıyordu. Ben gaz tüfeği kullanıyordum” dedi.

“GERÇEK SUÇLULAR YARGILANSIN”

Bu duruşmada talepte bulunmayacağını söyleyen Metin Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, “Sanıklardan şikayetçiyim. Sanıkların hangisi suçluysa yargılansın isterim. Beni öyle bir baba yetiştirdi, suçsuz kimse yargılansın istemem. Bir sonraki duruşmada beyanda bulunmak istiyorum” diye konuştu. Lokumcu ailesi ve avukatları da bu aşamada talepleri olmadığını sadece gelmeyen sanıkların gelecek duruşmada hazır bulundurulmalarını talep ettiklerini söyledi. Sanık avukatları ise, sanıkların duruşmlardan vareste tutulmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılan sanıkların vareste tutulmalarına, gelmeyen sanıklara davetiye çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 18 Şubat’a erteledi.