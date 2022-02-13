MHP’den akaryakıt fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Yeni düzenlemelere gidilmesi gerekiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışa değinerek, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise iç dinamiklerden çok, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir.” açıklamasında bulundu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları ile Kızılcahamam’da bir araya geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.

“MHP, MİLLİ MESELELERE YÖN VERİLMESİNDE KATKIDA BULUNMAKTADIR”

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

* MHP; hem siyasette bir denge ve istikrar unsuru işlevi üstlenmekte, hem de içeride ve dışarıdaki gelişmelerin Türk milliyetçiliği penceresinden analiz edilerek milli hamlelere yön verilmesine katkıda bulunmaktadır. MHP; iç politikada sosyal barış ve esenlikten, milli mutabakatın bütün toplum katmanlarına yayılmasından yanadır.

“TEMEL DÜSTURUMUZ…”

* MHP; dış politikadaysa Libya'dan Filistin'e, Suriye'den Irak'a, Ukrayna'dan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Balkanlar'a kadar bütün bölgesel ve küresel konuların bir bütün olarak takip edilmesini önemsemektedir. Temel düsturumuz; Türk dış politikasında milli çıkarlarımızın bulunduğu hiçbir konunun diğeri için ihmal edilmemesi, birinin diğerinin gölgesinde kalmamasıdır.

“SIRA ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİNE DE GELECEK”

* Dövizdeki oynaklığın sona erdirilmesi ve kontrolsüz kur artışının dizginlenmesinden sonra, sıra enflasyonun düşürülmesine de gelecektir. Doğru politikalar ve isabetli hedeflemelerle makroekonomik istikrar kazanılacak, Türkiye yüksek enflasyon sarmalından kurtulacaktır. Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin kimseye yararı yoktur. Devletimizin, halkın refahı ve küresel ekonomik krizin en az hasarla atlatılması için bütün imkanlarını seferber edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

“YENİ DÜZENLEMELERE GİDİLMESİ GEREKTİĞİ BİR GERÇEK”

* Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise iç dinamiklerden çok, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır.”

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