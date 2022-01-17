MHP’li başkan akraba atamalarını savundu

Elazığ’ın MHP’li Sivrice Belediyesi belediye bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere 12 Ocak’ta işçi alımı ilanı açtı. 26 personel alımı için açılan ilanda 7 şoför, 13 beden işçisi, 6 temizlik işçisi alımında MHP’li Belediye Başkanı Turgay Gündoğan akrabalarının olduğu iddia edildi. Personel alımıyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Gündoğan, “Sivrice küçük bir ilçe ve burada herkesin birbiriyle akrabalık bağı var” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın MHP'li Sivrice belediyesi 12 Ocak'ta belediye bünyesinde daimi işçi almak için ilan açtı. 26 kişilik personel alımı ilanında MHP'li Başkan Turgay Gündoğan'ın akrabalarını aldığı iddia edildi.

Geçen yıl Sivrice belediyesi tarafından 5 kişilik temizlik personeli için ilan açıldığı ve müracaat edenlere mülakat yapılacağına dair duyuru yapılmasına rağmen yine belediye başkanı Gündoğan’ın akrabalarının alındığı ileri sürüldü.

“DAHA ÖNCEDE AKRABALARINI ALDI”

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'ın geçen yıl da akrabalarını aldığını iddia eden ve isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, şöyle konuştu:

* Sivrice Belediyesi 5 Nisan 2021 yılında 5 tane temizlik işçisi alımı için ilan vermişti. İlan sonrasında ben dahil ilçedeki birçok kişi belgelerini vererek müracaatlarını yaparak mülakat tarihini bekledik.

* Ancak halk arasında bu müracaatların formalite icabı olduğu ve belediye başkanı kendisine yakın kişileri ve akrabalarını alacağına dair söylentiler vardı. Ancak ben buna inanmayıp müracaatımı yaptım.

* Mülakat günü gittiğimde belediyedeki yetkililer mülakat olmadığını söylediler. Beş gün sonrasında ise belediye başkanı bir kız kardeşinin eşi iki tane de kuzenin eşi iki tane de akrabasını almıştı.

* Belediye yine 12 Ocak'ta daimi kadroya almak üzere 7 tane şoför, 13 tane beden işçisi ve 6 temizlik işçisi olmak üzere toplan 26 adet personeli alımı ilan açtı ve bu ilan bir günle sınırlı kaldı. Burada da yine aynı şekilde yeğeni, kuzeni, teyzesinin torunu işe alıyor.

“SİVRİCE BELEDİYESİNİ RESMEN AİLE ŞİRKETİNE ÇEVİRDİ”

Akraba alımlarıyla ilgili belediye başkanını aradığını belirten vatandaş, “Belediye başkanını aradım bu durumu söyledim ancak bana ‘ben kimseyi almadım adaletsizlik yapmam diyerek' telefonu kapattı. Belediye tarafından açılan ilanlarda belediye başkanı hep akrabalarını işe alıyor. Sivrice belediyesini resmen aile şirketi haline getirdi. Bu usulsüzlükleri valiliğe söyledim ‘bizim yapacak bir şeyimiz yok' diye cevap verdiler. Ben yıllardır işsizim bana yazık değil mi? Boş dolaşmamak için temizlik işçisi olmak için başvuru yapmıştım. Başka bir çarem yoktu çünkü. Bizleri göz önüne almayan belediye başkanı belediyeye bağlı şirkette öz yeğenini dahi muhasebecisi yapmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesine laf edenler kendi belediyelerine bir baksınlar da adaletsizliklerini görsünler. Yetkililerin bu belediye yapılan usulsüz alımları incelemeye almasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

“DIŞARIDAN İŞÇİ ALMIYORUM İŞÇİLERİ FARKLI BİR YERE KAYDIRIYORUZ”

26 kişilik daimi işçi alımı ilanı açmasına rağmen dışarıdan işçi alımı yapmayacağını söyleyen Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, şu ifadeleri kullandı:

*Ben bu elemanları dışarıdan almıyorum bizim belediyemize bağlı bir anonim şirketimiz var. O şirkette bir yıldan fazladır çalışan personelimiz var o personelimizi limited şirketimize geçiriyoruz.

*Dışarıdan işçi veya akraba alma olayı yok sadece işçileri farklı bir yere kaydırıyoruz. Yapılan şikayetlerin hiçbiri doğru değil. Sivrice küçük bir ilçe ve burada herkesin birbiriyle akrabalık bağı var.

*Benim soyadım Gündoğan, bir tane soyadı Gündoğan olan bir kişiyi benim önüme çıkartsınlar tamam derim.

*Alınanların hemen hemen hepsi evli, ihtiyaç sahibi olan daha önce hiç bir geliri olmayan kişiler ve her kesimden de adilane bir şekilde personel istihdamına gittik.

*İlçedeki işsizlik oranı oldukça fazla, bizlerde belediye olarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda hem daha kaliteli hizmet verebilmek hem de bir nebze işsizliği azaltmak için personel alımında bulunduk.

*Sivrice halkı bu konuda ne kadar adil davrandığımızı biliyor. Bu konuda eşit ve adaletli bir şekilde davrandığımızdan tek bir şüphem yoktur, içim rahattır.

*Bu konuda dedikodu ve iftira atanlar başka hesaplar peşinde olan kişilerdir.

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