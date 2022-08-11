MHP’li başkandan 350 milyonluk imar değişikliği

Manisa’nın 1/1000’lik imar planı değişikliğinde MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Uncubozköy Mahallesi'nde kendisine ve ailesine ait 4 adet adayı birleştirerek tek ada haline getirip 15 kat imar izni verilmesine CHP tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca mahallesindeki ormanlık alanın ortasına yapılacak eko turizm alanının kızı Merve Ergün'e ait olduğunun ortaya çıkmasının yankıları devam ederken MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz bu kez de kendisine ve ailesine ait olan adalarda yaptığı imar değişikliği gündeme geldi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İl Sekreteri Ali Kuyumcu, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak ve CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı İmar komisyonu Başkanı Ferdi Zeyrek il başkanlığı binasında yaptığı basın açıklamasında Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ait arazilerde yaptığı imar değişikliği konusunu gündeme taşıdı.

1 SOKAK KALDIRILARAK 4 ADA BİRLEŞTİRİLMİŞ VE 15 KAT İMAR İZNİ VERİLMİŞ

Zeyrek, büyükşehir 1/1000'lik imar planı değişikliğini incelediğinde, Uncubozköy Mahallesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ait olan adaların bazılarının birleştirilerek 15 kat imar izni verildiğinin ortaya çıktığını dile getirdi.

CHP'li Zeyrek konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

*1/1000'lik imar değişikliği planlarını incelerken Uncubozköy Mahallesi’ndeki bazı alanlar çok dikkatimi çekti. Bu bölgede yeşillik alan ve arasından geçen 5512 sokak ve depolardan oluşan 4 ayrı bölge gözümüze çarptı.

*Ayrıca bu alanın ortasından da yüksek gerilim hattı geçiyor. İmar değişikliği ile birlikte ilk olarak 5512 sokak ortadan kaldırılmış.

*Daha sonra sokağın önündeki yeşil alanı başka bir yere taşınmış. Bunlar yapıldıktan sonra 1271, 2139,2143 ve 2138 numaraları adalar birleştirilerek tek ada haline getirilmiş.

-4 adanın birleştirilmesiyle oluşan 40 bin metre karelik yeni yere ise 15 kat imar izni verilmiş. Daha önceden 5 kat hakkı olan yer, yeni imar planı değişikliğiyle 15 katlı yer haline gelmiş. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehir plancısı Ahmet Turgut çok güzel bir Ali Cengiz oyunu yapmış bu bölgede.

*Ardından bu parselin kime ait olduğunun araştırmasını yaptık. Yaptığımız araştırmada 15 kat imar izni verilen arsanın sahibi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ailesi çıktı.

*İlginç tarafı 15 kat imar izni verilen adanın çevresindeki binalar beş katlı ve beş kat imar izinli.

“350 MİLYON LİRALIK RANT ELDE EDİLMİŞ”

Açıklamasında imar değişikli yapılan alan üzerinde yapılan değerlendirmelerde, alana 128 tane 70 metre karelik daire yapılabileceği sonucuna vardıklarını söyleyen CHP'li Zeyrek,

şöyle konuştu:

*Cengiz Ergün bu şekilde imar rantından dolayı yaklaşık 128 tane 70 metrekarelik daire elde etmiş oluyor.

*Yaptığımız tespit ile birlikte burada minimum 350 milyon liralık imar rantı elde etmiş. Şimdi sayın Cengiz Ergün'e soracak olursak, bu bölgedeki arsalar Ferdi Zeyrek'e ait olsaydı aynı imar değişikliğini yapıp 15 kat izni verecekler miydi? Cevap elbetteki hayır.

*Bu bir imar hakkı değil, tam bir imar rantıdır. Bu yapılan çalışmayı kentin başka yerlerine yapsalardı da halk yararlansaydı daha iyi olmaz mıydı.

*Cengiz Ergün yaptığı bu imar değişikliği ile halka değil, ranta hizmet etmeyi tercih etmiştir. Karakoca'daki kızının alanına imar izni getirme hususu daha Manisa kamuoyunun gündeminden düşmemişken şimdi de Ergün kendi cebini de boş bırakmayıp doldurmak istemiştir.

*CHP olarak her zaman bu tür yolsuzlukların karşısında olacağız ve her zaman kamuoyunun gündemine taşıyacağız.

“MANİSA TARİHİNİN EN BÜYÜK İMAR YOLSUZLUĞUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Basın toplantısında söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da, yapılan imar değişikliğiyle Manisa tarihinin en büyük imar vurgunun yaşandığını iddia ederek, hem İçişleri Bakanlığı'na hem de MHP genel merkezine çağrıda bulundu.

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında şöyle konuştu:

*Uncubozköy Mahallesi’nde bir sokağı tamamen kaldırıp, dört adayı birleştirip tek ada haline getirerek üstüne birde kat imar izni vermek demek ‘Ballı kaymaklı rant' anlamına gelmektedir.

*Çünkü burada en düşük 350 milyon liralık bir rant var. Bu büyük bir vurgundur. Bu rakam önümüzdeki yıllarda daha da yükselebilir.

*Manisa'nın tarihin en büyük imar yolsuzluğu ile karşı karşıyayız. İmar planları bir şehrin geleceğini şekillendirmek için yapılır. Ama görüyoruz ki Cengiz Ergün şehrin geleceğini bir tarafa bırakmış, ailesinin ve kendi geleceğini düşünme yoluna gitmiş.

*Eskiden belediye başkanlarına bu topraklarda Şehrül Emin denilmekteydi. Yani şehrin güvenilin insanı anlamına gelir.

*Ama Cengiz Ergün rant peşinde koşarak emin insan olmaktan çıkıp, rant insanı haline gelmiştir.

*Şehrin geleceğine ihanet etmektedir. Böyle bir düzenlemeyi bir baba evladına yapamaz. Sayın Ergün'e soruyoruz bu şekilde düzenleme yapılmış başka bir ada var mı? Buradan İçişleri Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bu imar yolsuzluğuyla ilgili ne yapacaklar?

*Konuyla ilgili her hangi bir soruşturma başlatacak mısınız? İttifakınızın ortağı diye buradaki imar rantını üzerini örtmeye mi çalışacaksınız?

*MHP genel merkezine de sesleniyoruz. İşte size büyük bir yolsuzluk. Bu konuda ne yapacaksınız? Biz bu konunun takipçisi olacağız. Konuyu TBMM'e gündemine taşıyacağız.

“YAPILAN BU İŞ HAYASIZLIKTIR”

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak ise yaptığı konuşmada MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yüklenerek şu ifadelere yer verdi:

*Rant söz konusu oldu mu kendisi fütursuzca hareket ediyor ve kendisi ile çevresine hemen bir kapı açıyor. Şu demek oluyor ki Cengiz Ergün artık Ali Kıran Baş Kesen kesilmiş ve küçük bir Recep Tayyip Erdoğan olmuş.

*Kendisine ve ailesine ait olan alanlara kat imar izni vermekten ne çekiniyorlar ne de utanıyorlar. Yüzleri bile kızarmıyor. Yapılan bu iş hayasızlıktır. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Artık Cengiz Ergün'e veda etmenin zamanı geldi.

*Bu arkadaşlar Manisa'nın gerçek sorunlarıyla uğraşacaklarına kendi ceplerini doldurmakla uğraşıyorlar. Kendini ve yandaşlarını zengin ediyor. Artık buna ‘Dur' demenin zamanı gelmiştir.

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