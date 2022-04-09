MHP’li belediye, giysi kumbarasında toplanan kıyafetleri 580 bin liraya sattı

MHP’li Alanya Belediyesi'nin, vatandaşların ihtiyaç sahipleri için bağışladığı kıyafetleri ihale ile 580 bin liraya sattığı ortaya çıktı. Konu hakkından açıklama yapan Alanya Belediyesi CHP Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, “İnsanların yardımlaşma duygusuyla başladığı giysilerin ranta dönüştürülmesi vicdanen doğru değil” dedi.

İsmail AKIN

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Alanya Belediyesi'nin, insanların ihtiyaç sahipleri için bağışladığı kıyafetleri 580 bin liraya sattığı ortaya çıktı. MHP'li başkan, uygulamayı “Milli ekonomiye kazandırıyoruz” diye savundu.

Olaya CHP cephesinden tepki geldi. Alanya Belediyesi meclis CHP Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, “İhalenin iptali için elimizden gelini yapacağız” diye konuştu.

“VİCDANİ DUYGULARLA GİYSİ KUMBARASINA ATILAN KIYAFETLER SATILIYOR”

Zavlak, açıklamasında şunları söyledi:

*2021 Alanya belediyesi denetim komisyonunda ihtiyaç sahiplerine verildiğini bildiğim, giysi kumbarasında toplanan giysilerin AJ İnternational Group İthalat İhracat Sanayi LTD. Şirketine 3 yıllığına ihale edildiği tespitinde bulundum.

*İhale dosyasını incelediğimde Alanya belediyesinin 29.04.2021 – 766 numaralı encümen kararıyla 27.05.2021 tarihinde ihaleye çıktığı 3 yıllığına 580 bin TL'ye ihaleye verildiğini tespit ettim.

*Giysi kumbarasındaki giysileri toplayan personellerin ve belediye logolu araçların belediye ile alakası olmadığını, şirkete ait olduğunu öğrendim.

“BELEDİYE BAŞKANI CEVAP VERDİ”

*Nisan Meclis toplantısında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, insanların manevi duygular içinde ihtiyaç sahiplerine gittiğini bildiği kıyafetlerin bir şirkete ticari faaliyetlerine ortak olması ihale edilmesinin üzücü olduğunu ve ivedi olarak iptal edilmesi tenkitinde bulundum.

*Belediye başkanı, ‘Günde 100-200 parça gidiyor. Belediye bütçesinden 276 noktada giysi topluyoruz, milli ekonomiye kazandırıyoruz' diye cevap verdi.

Ancak giysi kumbaralarına bağış yapan Alanya halkı ihaleye tepki gösterdi. İnsanların yardımlaşma duygusuyla bağışladığı giysilerin ranta dönüştürülmesi vicdanen doğru değil.

*Alanya belediyesinin bu yanlıştan vazgeçmesi ve insanların manevi duygularını ranta alet etmemesi gerekir. Ben de Alanya halkı adına bu konuyu mecliste gündeme taşıdım. Ancak tatmin edici vicdanları rahatlatıcı bir yanıt alamadık.

*Böyle hassas bir konunun ranta alet edilmesi üzücü. Giysi yardımı yapmak isteyen vatandaşların giysi kumbarasına değil de, gönül pınarı mağazasına elden teslim yapmalarını belirtmek isterim.

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