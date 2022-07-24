MHP’li eski başkana cinsel istismardan 35 yıl hapis istemi

Diyarbakır’da bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve genel merkez kararıyla görevden alınan MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Cihan Kayaalp hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanık Kayaalp’in çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından 35 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

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Diyarbakır'da 17 yaşındaki E.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ailesinin şikâyeti üzerine önce parti genel merkezince görevden alınan ardından tutuklanan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp'le ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın parti teşkilatına gelip giden E.A'ya Şubat ve Mart aylarında 10 kez istismarda bulunduğu, istismar sonrasında parti binasına gitmekten vazgeçen çocuğun bu kez parti teşkilatındaki Ş.D. tarafından tehdit edildiği belirtildi.

Kayaalp'in parti teşkilatında ve özel bürosunda E.A'ya zaman zaman masaj yaptırdığı vurgulanırken, sanık ise hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

“AMELİYAT SONRASI İKTİDARSIZ KALDIM”

Sanık Kayaalp, geçmişte geçirdiği bir ameliyat sonrasında “İktidarsızlık” sorunu yaşadığını iddia etti, ancak buna dair dosyaya herhangi bir sağlık raporu sunamadığı kaydedildi.

Mağdur E.A'nın ifadelerinin tutarlı ve itibar edilebilir olduğuna dikkat çekilen iddianamede, adli gözlemci refakatinde alınan ifadelerinde çelişki olmadığı bildirildi.

Mağdurun kendini yaş gelişimi düzeyinde ifade ettiği, sorulan sorulara anlaşılır biçimde net cevaplar verdiği, adli görüşme sürecindeki ifadelerinin mantıksal bütünlük içerisinde olduğu belirtildi.

Anlatımlarıyla duygulanımı arasında paralellik bulunduğundan adli görüşme odasındaki anlatımlarının güvenilir ve itibar edilmesi gereken ifadeler olduğuna vurgu yapıldı.

BİR GÜN ÖNCE TELEFONUNU DEĞİŞTİRDİ KAYITLARI SİLDİ

İddianamede sanığın gözaltına alınmadan bir gün önce telefonunu değiştirdiği ve geriye dönük telefon kayıtlarını sildiği, sanığın kullandığı GSM hattının ise mağdur çocuk tarafından engellendiği ifade edildi.

İddianamede sanığın “Cebir ve şiddet kullanarak sarkıntılık düzeyini aşacak biçimde mağdura birden fazla cinsel istismarda bulunduğu, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçunu işlediği, dosyadaki tüm deliller ve tanık ifadeleri, dijital veriler bir bütün olarak incelendiğinde sanığın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

Sanığın 35 yıl hapisle cezalandırılması istendi. Kayaalp'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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