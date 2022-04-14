MHP’li üyeler, AKP’li üyeye oy vermedi… CHP’li üye seçildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, belediye meclisinde yapılan encümen seçiminde Cumhur İttifakı'ndan iki üyenin AKP’li isim yerine başka isim yazdı. Aynı oyu alan CHP’li iki üye ile AKP'li üye arasında çekilen kuradan CHP'li üye çıktı.

Latif SANSÜR

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Karacasu Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında encümen üyeleri seçilirken Cumhur İttifakı çatladı.

Yapılacak encümen seçimleri için her iki ittifak ikişer adayını toplantıdan önce belirledi.

Cumhur İttifakı MHP’li Mehmet Demiralak ile AKP'li Memduh İlgili üzerinde anlaşma sağlayıp grup kararı aldı.

Millet İttifakı ise Nuri Öncü ile Nail Kurt'u aday gösterdi. Yapılan gizli oylamada iki MHP’li üye grup kararına uymayarak, Memduh İlgili yerine seçimde olmayan iki isme oy verdi.

Oylamanın sonucunda MHP'li Demiralak 7 oy alırken, AKP'li Memduh İlgili 5 oyda kaldı.

Bunun üzerine fire vermeden kendi gruplarından 5'er oy alan Millet İttifakı’nın iki üyesi Kurt ve Öncü ile AKP'li İlgili arasında kura çekildi.

Belediye Başkanı Erikmen'in çektiği kuradan CHP'li Öncü'nün çıkması Cumhur İttifakı’nda şok etkisi yarattı.

“KİM YAPTIYSA, YANLIŞ YAPTI”

İktidarda olan partiler açısından belediyenin en önemli birim olan encümen üyeliğinde, meclis çoğunluğuna rağmen bir koltuğu muhalefete kaptıran MHP'li başkan Erikmen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Şu bir gerçek samimiyetimle söyleyeyim kim yaptıysa yanlış yaptı. Kendi açımdan yönetimsel anlamda problem olmasa da çok acı, çok kötü çok ayıp. Tasvip edilecek bir durum değil. Hiç etik değil, ayıp bir şey yani. Samimiyetimle söyleyeyim kim yaptıysa yanlış yaptı. Hepimiz çocukluk yaşadık. Mızıkçılık yapanlar sevilmez. Olayın bir tarafı bu. Ancak ben iki taraflı bakıyorum. Şeffaflık açısından bizim otokontrolümüz biraz daha güzel olur. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta siyaset yapıyorsun. Bir vaat durumu vardır. Bu açıdan sıkıntı” dedi.

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