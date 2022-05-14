MHP’nin düğününde Akşener nikah şahidi oldu

MHP'li Oktay Vural'ın oğlunun düğünü MHP ve İYİ Partilileri bir araya getirdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener düğünde çiftin nikah şahitliğini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve AKP'li Abdülkadir Aksu ile birlikte yaptı. Akşener hem siyasetçilerin hem de düğüne katılanların ilgi odağı oldu.

Ali Ekber ERTÜRK

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Oktay Vural’ın oğlu Yavuz Vural dünyaevine girdi. Nikah şahidi olan Meral Akşener, Oktay Vural’ın ölen eşi Tuba Vural’ın ismini anarken gözyaşlarını tutamadı.

Düğüne eski MHP’li bakanlar Faruk Bal, Şuayip Üşenmez, Müjdat Kayayerli, AKP’li Sadık Yakut, CHP’den Levent Gök, Hakkı Süha Okay, eski ve yeni çok sayıda milletvekili ve siyasetçi de katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli nikaha katılmadı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise düğüne çiçek gönderdi.

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı nikahta ülkü ocakları eski başkanları Atilla Kaya, Suat Başaran, Azmi Karamahmutoğlu gibi isimler de hazır bulundu.

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