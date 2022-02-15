Abone Ol

Milli Emlak avukatı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Milli Emlak çalışanı avukat rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Milli Emlak avukatı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Söğüt Belediyesi avukatından Milli Emlak tarafından satışa çıkan yerler için kurum avukatı tarafından 700 bin TL rüşvet istendi.

Avukatın durumu Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’e iletilmesi ardından olay savcılığına intikal etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM şube ekipleri, seri numaraları alınmış paralarla avukat ile ilçede bir kafeteryada buluştu.

Ekipler, Milli Emlak avukatı A.Y.’yi suç üstü yaparak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

13 ilde rüşvet operasyonu! Aralarında memurların da olduğu 61 gözaltı İlginizi Çekebilir 13 ilde rüşvet operasyonu! Aralarında memurların da olduğu 61 gözaltı 'Rüşvet' ve 'zimmet' operasyonu İlginizi Çekebilir 'Rüşvet' ve 'zimmet' operasyonu

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Avukat Bilecik Emniyet gözaltı Osmaniye rüşvet Yozgat