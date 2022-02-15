Milli Emlak avukatı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Milli Emlak çalışanı avukat rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

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Söğüt Belediyesi avukatından Milli Emlak tarafından satışa çıkan yerler için kurum avukatı tarafından 700 bin TL rüşvet istendi.

Avukatın durumu Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’e iletilmesi ardından olay savcılığına intikal etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM şube ekipleri, seri numaraları alınmış paralarla avukat ile ilçede bir kafeteryada buluştu.

Ekipler, Milli Emlak avukatı A.Y.’yi suç üstü yaparak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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