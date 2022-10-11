Milli mücadelenin simgesiydi! Bir tarafı ahır, diğer tarafı moloz yığını

İşgal sırasında milis güçler tarafından yıkılarak Yunan ordusunun Sarayköy ve Denizli’ye gelmelerinin önlendiği, Milli Mücadele’nin simge yapılarından Ahmetli Köprüsü kaderine terk edildi. Tarihi köprünün bir tarafına ahır yapıldı, diğer tarafına ise moloz döküldü.

Selami AYDIN

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Denizli'de Milli Mücadele'nin simge yapılarından Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan Ahmetli Köprüsü'nün içler acısı hali görenleri üzdü. Roma dönemine ait 4 kemerli ve 55 metre uzunluğundaki köprü kaderine terk edildi.

Tarihi köprü 1996 yılında İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile koruma altına alınmıştı. İzmir'i işgal eden Yunan ordusunun Anadolu'nun işgal planı sırasında Aydın ve Nazilli istikametinden ilerlediği bilgisini alan Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki milis güçler köprünün iki kemerini yıkarak ilerleyişi yavaşlatmayı başarmıştı.

Daha sonra Buldan ve Güney ilçelerine yönelen Yunan ordusu nehrin üst kısımlarından karşıya geçmiş, bu nedenle Sarayköy ve Denizli işgal edilmemişti.

AHIR YAPTILAR, MOLOZ DÖKTÜLER

Cumhuriyet döneminde orijinal ayakları üzerine beton tabya inşa edilerek yeniden kullanıma açılan köprü bugün tanınamaz hale geldi.

Bölgede yeni bir köprünün yapımından sonra yerel halk dışında kullanılmayan köprünün bir ayağında ahır yapılırken karşı tarafına ise moloz döküldüğü görüldü.

Ahır sahipleri köprünün bir tarafına bağladığı köpekler ile geçişi engelledi. Bölge sakinleri köprü ile kimsenin ilgilenmediğini, uzun zamandır bu durumda olduğunu belirtti.

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