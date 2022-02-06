Hulusi Akar da corona virüsüne yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra iktidar cephesinden bir isim daha corona virüsüne yakalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından hükümetten bir isim daha corona virüsüne yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakan Akar’ın testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, Bakan Akar’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirleri alarak çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Dün corona testi sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sağlık durumuyla ilgili “Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz” demişti.

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