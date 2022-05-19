Milli Savunma Bakanlığından ’19 Mayıs’ klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan video klipte, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri’nin antlaşmaya aykırı olarak Anadolu’yu işgale başladıkları görüntülere yer verildi.

Ardından Atatürk ve silah arkadaşlarının 16 Mayıs 1919’da Kız Kulesi açıklarından bindikleri Bandırma Vapuru ile Karadeniz’e açıldıkları hatırlatılarak, Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı anla ilgili, “Ben 1919 senesi mayıs içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına emindim ki bunu adeta gözlerimle görüyordum” ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” denildi. (DHA)

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