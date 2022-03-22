MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilmişti! Gülen’in yeğenine 3 yıl 4 ay hapis

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. MİT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in itirafçı olarak örgütle çok kapsamlı bilgiler vermişti.

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FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan ve Fetullah Gülen'in, sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu’nun da kayın biraderi olan Selahaddin Gülen, itirafçı olarak örgüt hakkında birçok bilgiyi adli makamlarla paylaşmıştı.

‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu yargılanan Selahaddin Gülen, mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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