MİT operasyonuyla yakalanmıştı, Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı
Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ukrayna'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, 'silahlı örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.
Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi.
Cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, nöbetçi sulh ceza mahkemesince ‘silahlı örgüt üyeliği’ ve ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
GÖZALTI SÜRESİ UZATILMIŞTI
Ankara’da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002’de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirilerek 27 Ocak’ta emniyete teslim edilmişti. Bozkır’ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.