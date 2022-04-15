Mizah ustaları Türkiye’nin durumunu özetledi: ‘Acı acı gülmek geliyor, artık bu kara mizah bitsin’

Demokrasi Arenası'nın konukları olan mizah ustaları Müjdat Gezen, Gani Müjde, Öznur Kalender ve Kandemir Konduk, Türkiye'nin durumunu yorumladı. Öznur Kalender, "52 yıldır çiziyorum, bu kadar mizahı bol dönem görmedim. Bu kara mizah bitsin arzusundayım" derken, Kandemir Konduk ise "Yaşamda çelişkiler gülmeyi doğurur. Çelişkiyi topluma yaydığımız zaman hemen aklımıza bizi yönetenler geliyor. Bütün bu çelişkilerde acı acı da olsa gülmek var" ifadelerini kullandı.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, Dünya Sanat Günü'nde mizah ustalarını Demokrasi Arenası'nda ağırladı. Küçükçekmece Yahya Kemal Bayatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve Tele 1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası'nın konukları Müjdat Gezen, Gani Müjde, Öznur Kalender ve Kandemir Konduk oldu.

UĞUR DÜNDAR: TÜRKİYE’NİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞE İHTİYACI VAR

Programa Fenerbahçe Kulübü’nde Yüksek Divan Kurulu Başkanı seçilmesine değinerek başlayan Uğur Dündar, şöyle konuştu:

* Zorlu bir maraton oldu. Çok değerli bir ekiple çalıştım. Hepsine son derece müteşekkirim. Sonuçta 4 kişinin yarştığı bu seçimde bizim ekibimiz ipi göğüsledi. Ben kendi adımı zikretmiyorum, bizim ekibimiz diyorum. Orada inanıyorum ki çok iyi bir ekip çalışması gerçekleştireceğiz… Bizim sloganımız birlik ve bütünlüktü.

* Aslında Türkiye'nin birlik ve bütünlüğe çok ihtiyacı var. Fenerbahçe de küçük bir Türkiye. Hatta Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütü. Biliyorsunuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahla başaramadığını FETÖ'ye karşı Fenerbahçe'nin silahsız ordusu başardı ve alaşağı etti o kumpası. Bu kadar önemli bir camia. Benim o camianın Yüksek Divan Kurulu Başkanı olmam, herhalde hayatımda edinebileceğim en büyük makamlardan biri.

“Yarışta zaman zaman kırıcı bir dil kullanan rakiplerimize de teşekkür ediyorum” diyen Dündar, “Ben hiçbir zaman kırıcı olmamayı, o dili kullanmamaya özen gösterdim. Onu da sürdüreceğim. Çünkü iddiamız Fenerbahçe'nin birleştirici gücü olmak” ifadelerini kullandı.

GANİ MÜJDE: CUMHURBAŞKANI ADAYIM UĞUR DÜNDAR

Uğur Dündar’ın seçim zaferini yorumlayan Gani Müjde, “Hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben ‘Cumhurbaşkanı adayım Uğur Dündar' diyorum. Türkiye'de bir ara tavuk sektörü vardı, kuş gribi geldi sektör battı. Uğur abi geldi, o sektörü ayağa kaldırdı. Belki Türkiye'yi de ayağa kaldırır, bir umut diyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN BU ÇELİŞKİLERDE ACI ACI DA OLSA GÜLMEK VAR”

Mizah ustaları, TÜİK'ten izin almadan enflasyon rakamlarını açıklayanlara yönelik hapis cezası getirecek yasa hazırlığını ve hayat pahalılığını şöyle değerlendirdi:

Müjdat Gezen: Böyle bir kanun çıkaracaklarsa şimdiden ben enflasyon rakamlarının ne kadar felaket olduğunu açıklıyorum. Hapis cezası geliyorsa sıkıp yapsınlar. Buyursunlar. Böyle bir mantıksızlık olur mu? Nerede yaşıyoruz? Hitler devri mi bu? Mussolini devri mi bu? Burada 4 mizahçı buluşup mizah konuşacaksa, bu hakikaten mizahi bir durumdur.

Gani Müjde: Benim bir talebim var TÜİK'ten. Nereden alışveriş yapıyorlarsa söylesinler, sebze ve meyveyi ben de gideyim oradan alayım. Çünkü onların aldığı yerler çok daha ucuz.

Öznur Kalender: 52 yıldır çiziyorum, bu kadar mizahı bol dönem görmedim. Bu yönetimin yaptığı her şey muazzam bir karikatür malzemesi. Her konu, birbiriyle çelişen konular ve gerçek bir mizah yaşıyoruz. Biraz kara mizah ama gerçekten malzemesi bol. Ben malzemesiz kalayım ama bu kara mizah bitsin arzusundayım.

Kandemir Konduk: Ben aklın yaşam içindeki çelişkileri yakaladığını düşünüyorum. Bu çelişkiler de gülmeyi doğuruyor. Yaşamdaki karşıtlıklar bizi eğer olumlu anlamda etkilemiyorsa bu sefer gülmemiz gerekiyor. Çelişkiyi topluma yaydığımız zaman hemen aklımıza bizi yönetenler geliyor. Orada bir çelişkiye rastladığımız zaman mizah orada patlıyor. Ya karşıt muameleyle karşı kalıyor ya da halkın arasında yayılıyor. Sayın Orman Bakanı ‘Açlık diye bir şey yok, bizim çok tarlalarımız var' diyor. Nasıl bir tarım, nasıl bir ülke, nasıl tarlalarımız var ve açlık diye bir şey yok? Artık paramız olsa bile alamayacak duruma geliyoruz. Bu çelişkiyi biz sağlık açısından, hukuk açısından, eğitim açısından bütün konulara yayabiliriz. Bütün bu çelişkilerde acı acı da olsa gülmek var.

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