Motokuryeler için ‘siparişi durdurun’ kampanyası başlatıldı

Kar yağışı altında çalışmakta zorlanan motokuryeler için 'siparişi durdurun' kampanyası başlatıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kuryelere seslenerek, "Uygun olmayan koşullarda çalışmanız için zorlanırsanız eğer bize ulaşın, hukuk komisyonumuz yanınızda olacaktır” dedi.

Sözcü İstanbul

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Kar yağışı ülke genelinde etkisini sürdürürken, zorlu iklim şartlarında çalışmaya devam eden motokuryeler adına ‘Karda siparişi durdurun' kampanyası başlatıldı.

KAFTANCIOĞLU’NDAN KURYELERE: BİZE ULAŞIN, HUKUK KOMİSYONUMUZ YANINIZDA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da çağrılara destek vererek, “Sevgili İstanbullular, öncelikle hava muhalefetinin yoğun olduğu anlarda sizleri sipariş vermemeye davet ediyorum” dedi.

Motokuryelere de seslenen Kaftancıoğlu, “Kurye kardeşim uygun olmayan koşullarda çalışmanız için zorlanırsanız eğer bize ulaşın, hukuk komisyonumuz yanınızda olacaktır” mesajını verdi.

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