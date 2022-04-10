Motorcular haykırdı: Katil bariyer istemiyoruz

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi sonrası 'katil bariyer' olarak adlandırılan mevcut bariyerler tekrar gündeme geldi. İstanbul'da bir araya gelen motosiklet sürücüleri, katil bariyerlerle ilgili çalışmaların hızlandırılması için yetkililere çağrı yaptı.

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Ülke genelinde kask ve diğer tüm koruma teçhizatlarını kullanmalarına rağmen onlarca motosiklet sürücüsü kazalarda bariyerlere çarparak hayatını kaybediyor.

Son olarak gazeteci ve radyocu Rauf Gerz’in motosiklet kazasında hayatını kaybetmesiyle ‘katil bariyer’ olarak adlandırılan bariyerler tekrar gündeme geldi.

Kaza sırasında bıçak etkisi yapan yol kenarındaki bariyer ayaklarıyla ilgili 96 riskli nokta tespit ettiklerini belirten Türkiye Motosiklet Platformu, “Küçücük bir önlemle canlar kurtulacak. Korkuluklar, motorcu dostu bariyerlerle kaplanırsa ölümler yüzde 90 azalacak” çağrısında bulunmuştu.

Bugün Türkiye Motosiklet Platformu tarafından Kadıköy İskele Meydanı'nda “Katil Bariyer İstemiyoruz” sloganlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile motosiklet yarışçısı AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu da katıldı.

Karaismailoğlu, “Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık ve arazide kullanımı gerçekleştirdik. Bu yılda 40 bin metreye kadar planlamıştık ama durumlar gösteriyor ki bunu çok daha fazla arttırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Sofuoğlu ise “Bizim motorcular olarak en büyük derdimizin bu olduğu söylemek istiyoruz. Mevcut bariyerlere ek bir bariyer yaparak bu sıkıntıların önüne geçebiliriz” dedi.

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