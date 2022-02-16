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MSB: 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPGli teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi” denildi. DHA 

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