MSB: 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPGli teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi” denildi. DHA

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