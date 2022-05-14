MSB: 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 85'e yükseldiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’nin açıklamasında “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi” denildi.

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