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MSB: Hudutlarda 8’i terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 2'si PKK/KCK, 2'si IŞİD mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

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MSB: Hudutlarda 8’i terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de IŞİD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. DHA

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