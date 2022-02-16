MSB: Hudutlarda 8’i terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 2'si PKK/KCK, 2'si IŞİD mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de IŞİD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. DHA

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