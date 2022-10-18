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MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i FETÖ, 1'i IŞİD terör örgütü üyesi, 13 kişinin yakalandığını açıkladı. 

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MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de IŞİD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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