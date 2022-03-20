Muğla Göcek’te orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Pazar yerinin hemen üzerindeki ormanlık alanda saat 13.10’da orman yangını çıktı. Henüz sebebi belli olmayan yangını söndürmek için bölgeye çok 22 Arasöz, 4 su tankeri, 3 İMA, 5 Pick-up, 2 dozer ve 2 treyler ile 70'i söndürme işçisi olmak üzere 87 personel sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan alanda 0,5 hektar örtü yangını gerçekleşti.