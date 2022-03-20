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Muğla Göcek’te orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Mustafa SARIİPEK
Yayınlanma: 15:06 - 20 Mart 2022 Güncellenme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi Pazar yerinin hemen üzerindeki ormanlık alanda saat 13.10’da orman yangını çıktı. Henüz sebebi belli olmayan yangını söndürmek için bölgeye çok 22 Arasöz, 4 su tankeri, 3 İMA, 5 Pick-up, 2 dozer ve 2 treyler ile 70'i söndürme işçisi olmak üzere 87 personel sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan alanda 0,5 hektar örtü yangını gerçekleşti.

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