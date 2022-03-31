Muhalefetin eleştirdiği düzenleme torba yasadan çıkarıldı

Bankalara benzer iş modeli ile faaliyet gösteren kurumlara yönelik itibar korunması hükümleri torba yasadan çıkarıldı.

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Bankalara benzer iş modeli ile faaliyet gösteren kurumlara yönelik itibar korunmasını amaçlayan ve muhalefetin ucu açık şekilde hapis cezası olduğu gerekçesiyle eleştirdiği düzenleme torba yasa tasarısından çıkarıldı.

Muhalefet düzenlemede hangi şirketlerin etkileyeceğinin net olmadığını, AKP’ye yakın şirketlere yönelik ucu açık düzenlemeler içerecek şekilde yasal süreç doğurabileceğini,

‘servetine zarar’ tanımının ucu açık olması nedeniyle bir yasada yer almaması gerektiği gerekçesiyle düzenlemenin yasalaşmaması gerektiğini söylemişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden torba yasanın ilk halinde Bankacılık Kanunu’nda bankaların itibarının korunması amacıyla geçerli olan hükümler bankalara benzer iş modeli ile faaliyet gösteren kurumlar için de geçerli olacak şekilde genişletiyordu.

Teklif ile sektöre yönelik ‘isimleri belirtilmese bile güveni sarsacak ve mali bünyelerini olumsuz etkileyecek asılsız haberler’ basın veya benzeri yol ile yayılamayacaktı. Buna

aykırı davrananlara 1 ila 3 yıl hapis ve para cezası uygulanacaktı.

Reuters’ta yer alan habere göre, ilgili yasa tasarısı maddesi iktidar partisinin önergesi ile daha sonra düzenlenmek üzere yasadan çıkarıldı.

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