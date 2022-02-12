Muhalefetten tarihi zirve

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek ve DEVA Partilerinin genel başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla bugün toplantı yapacak.

Başak KAYA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin liderleri bugün bir araya gelecek. CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti liderlerinin Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'ndeki toplantısında, parlamenter sistem ile ilgili çalışma değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, 2023 seçimleri ve ‘Yol haritası' konusunda değerlendirmelerde bulunacak. Gündemde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu ise bulunmuyor.

YUVARLAK MASA OLACAK

Bu buluşma ayrıca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi, muhafazakar partilerin ittifak içinde kalacak şekilde ayrıca yeni bir ittifak kurması önerisinin de hayata geçemeyeceğinin göstergesi olacak.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde “Liderlerin oturma düzeni nasıl olacak” sorusuna da “Hep birlikte bir yuvarlak masanın etrafında otururuz” yanıtını vermişti. Toplantı öncesi Babacan ve Akşener'in özellikle ekonomi konusunda yapılması gerekenleri açıklaması toplantıda ele alınacak yol haritasının detaylarını da ortaya koydu. Akşener, geçtiğimiz gün AKP iktidarının ekonomik politikalarını eleştirerek, “Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tetiklediği ve tarihe Erdoğan krizi olarak geçecek olan bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz” demişti.