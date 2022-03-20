Muharrem İnce: Bu topraklar 1071 yılından beri böyle bir cahil görmedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye sert eleştirilerde bulundu. İnce, “Nebati ne diyor; yatırımcılar diyor korkmayın, arkamızda Cumhurbaşkanı var, bürokrasiden falan korkmayın, istediğiniz düzenlemeleri yaparız diyor. Utanılacak bir şey bu biliyor musunuz? Bu kadar cahil bir adam Türkiye Cumhuriyeti’nin parasının başında oturuyor" ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Memleket Buluşmaları programı kapsamında İstanbul'a geldi.

Üsküdar'da gençlerle buluşan İnce, partisinin Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nın açılışını yaptıktan sonra, Bağcılar İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği dayanışma toplantısına katıldı. İnce dayanışma toplantısında yaptığı konuşmada hem iktidara hem de muhalefete yüklendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yatırımcılara yönelik sözlerine sert tepki gösteren İnce, şu ifadeleri kullandı:

“BU TOPRAKLAR 1071 YILINDAN BERİ BÖYLE BİR CAHİL GÖRMEDİ”

*Nebati ne diyor; yatırımcılar diyor korkmayın, arkamızda Cumhurbaşkanı var, bürokrasiden falan korkmayın, istediğiniz düzenlemeleri yaparız diyor.

*Utanılacak bir şey bu biliyor musunuz? Bu kadar cahil bir adam Türkiye Cumhuriyeti'nin parasının başında oturuyor.

*Bre cahil sen yatırımcıya dersen ki arkamızda Cumhurbaşkanı var, bürokrasi falan takmayız, istediğiniz yönetmeliği, kanunu değiştiririz derseniz yatırımcıyı ürkütürsün. O şöyle düşünür; ya Türkiye' de hukuk yok, Türkiye'de adalet yok, bunlar bugün benim lehime düzenleme çıkarır, yarın aleyhime düzenleme çıkarır, gitmeyeyim Türkiye'ye der.

*Böyle diyeceğine dese ki; bizim yargımıza güvenebilirsiniz. Bizim yargımız tarafsızdır, bağımsızdır, adildir, etkindir, hızlıdır, düzgündür dese yatırımcıyı rahatlatacak.

*Arkamızda Cumhurbaşkanı var istediğiniz düzenlemeyi yaparız dediği zaman Türkiye'ye kötülük yapıyor aslında.

Bilerek, isteyerek, taammüden yapıyor bunu. Bu topraklar 1071 yılından beri böyle bir cahil görmedi.

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