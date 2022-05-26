Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu’na destek vermiyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kocaeli’de yerel basınla bir araya geldi. Bir basın mensubunun, “Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını destekliyor musunuz?” sorusuna İnce "Destek vermiyorum. Neden destek vereyim? Memleket Partisinin kendi adayı olacak. Ben partinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorum. Bu seçimlerde muhtemelen ben kazanacağım. Neden Kemal bey 2018’de 2014'te neden aday olmadı? ” yanıtını verdi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Kocaeli'nde Gülümse Kafe'de basın mensupları ile bir araya gelen İnce, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İnce, “Bardakla ay çiçek yağı, avuçla erik, boş tost bunlar AK Parti döneminin eseri. Geçen gün Erdoğan kameraların karşısına geçti insanlara vaatte bulunuyor. Birincisi uzaya gidecekmişiz. ‘Ayranı yok içmeye’ derler bizim köyde.

İkincisi bakaya olan çocuklara bedelli askerlik verecek. Para lazım demek ki. Üçüncüsü de hükümlülerin Temmuz sonuna kadar izinlerinin uzatılmasına. Demek ki bakamayacak onlara da. Türkiye' nin geldiği durum bu. Erdoğan buradan çıkamaz.” dedi.

“EKONOMİ KÖTÜ BİRİLERİNİ SUÇLA, ERDOĞAN SEN NECİSİN?”

“Partili Cumhurbaşkanından çıktı şahsın devleti oldu Türkiye” diyen İnce, şu sözlerle iktidarı eleştirdi:

“TUİK Başkanı, Merkez Bankası başkanı dayanmıyor. Erdoğan' ın bunları düzeltmesi zor. Kurumların gücü ve güvenleri bitti. Egosu kibri yendi her şeyi. 85 milyonu kendisinin yaşadığı gibi yaşadığını zannediyor.

Erdoğan saraylara doymuyor. Bol paça ütüsüz pantolonla gelip, 100 bin dolarlık saatlerle gidecek. Bu iktidardan da muhalefetten de bir şey olmaz. Biz millete yol göstermek istiyoruz.

Ekonomi kötü ancak, kira pahalı ev sahibini suçla, gıdaya zam geldi marketi suçla. Erdoğan sen necisin? Bu işleri senin çözmen lazım. Bu muhalefette bu işleri çözemez. Çözüm üretimde. Üreten bir Türkiye' de. Biz zengin toprakların yoksul çocukları olmayacağız”

“KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMİYORUM”

Bir basın mensubunun, “Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını destekliyor musunuz?” şeklindeki sorusuna İnce, şu yanıtı verdi:

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermiyorum. Neden destek vereyim? Memleket Partisinin kendi adayı olacak. Ben partinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorum. Belki başkası da çıkar. Aday olur. Üyelerin önüne sandık koyacağız.

Bu seçimlerde muhtemelen ben kazanacağım. Ama yarın başkası kazanacak. Üyeler kimi seçerse aday o olacak Türkiye'ye demokrasi getireceksen önce kendi partine getireceksin. İktidar da muhalefet de tek adam rejimiyle yönetiliyor.

Madem öyle 2018'de aday olsaydı, 2014'te olsaydı. Neden? Kazanamayacaktı. 2018'de ‘gel Muharrem aday ol, partiden de aday ol’. Neden Kemal bey 2018'de aday olmadı? Şimdi ekonomi berbat durum ortada, Kemal bey ‘ben bile bu seçimi kazanırım’ mı diyor? 2018'de 2014'de neden aday olmadı?”

“Suriyelilerin gönüllerini kırmadan bürokrasiyle göndereceğiz” diyen İnce, “Kocaeli' de harika şeyler yapacağız. Kocaeli' de yüzde 50+1 oy alacağız diyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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